AKP'li Belediye'nin Validebağ Korusu'na otopark planına tepki

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 14:56

Validebağ Gönüllüleri, Üsküdar ilçesinin Altunizade Mahallesi’nde bulunan Validebağ Korusu'na AKP'li Üsküdar Belediyesi tarafından 500 araçlık otopark yapılmasına karşı çıktıklarını dile getirdi.

Validebağ Gönüllüleri, korunun ranta açılmasına tepki göstererek Üsküdar Belediyesi'nin 500 araçlık otopark yapmayı planladığını dile getirdi. Gönüllüler, Twitter'da yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ELLERİNİZİ KORUDAN ÇEKİN"

"Validebağ'da yeşili hançerleyerek futbol sahası yaptıkları yere Üsküdar belediyesi "Rehabilitasyon projesi" adı altında şimdi de 500 araçlık otopark yapacakmış. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Validebağ Koru'suna 500 araçlık otopark ve 175 tane elektrik direği dikecekmiş. Bu, Koru'nun yarısının talanı anlamına gelir. Validebağ Korusu'nda ranta talana geçit vermeyeceğiz. Ellerinizi korudan çekin!"

YAPILAŞMAYA AÇMA PLANLARI

Salgın nedeniyle olağanüstü toplanan Üsküdar Belediye Meclisi'nde Validebağ Korusu'nun tahsisi gündeme gelmişti.

Meclis'te korunun tahsisinin Milli Emlak tarafından Üsküdar Belediyesi’ne yapılması kararı çıkmıştı. İstanbul’un Anadolu yakasının ikinci en büyük yeşil alanı olan Validebağ Korusu'nun Üsküdar Belediyesi tarafından yapılaşmaya açılacağı söz edilmişti.

Ekim 2020'de Üsküdar Belediyesi tarafından yayınlanan bir broşürde koruda açık hava sineması, festival alanı, 500 araçlık otopark, amfi-tiyatro, yoga-pilates alanı, izci eğitim alanı, köpek gezdirme alanı, bin 600 metre bisiklet parkuru, bin 800 metre koşu parkuru, piknik alanları, meyve bahçeleri, kır bahçesi ve tuvalet yapılacağı ifadeleri yer almıştı.

Yurttaşlar doğal alan Validebağ Korusu'nun Üsküdar Belediyesi tarafından rant amacıyla hedef alınmasına karşılık uzun süredir kararlı bir mücadele sürdürüyor.

AKP'li Üsküdar Belediyesi beton parklarıyla da sık sık gündeme geliyor.



