AKP’li Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın taşınmaz tahsis edecek

10 Ekim 2020 Cumartesi, 06:00

AKP’li Beykoz Belediyesi Meclisi, Cumhurbaşkanlığı’nca vergi muafiyeti tanınmış vakıflar, dernekler ile meslek odalarına taşınmaz tahsis ve kiraya verilmesi gibi konuları da içeren protokol yapma yetkisini ilçe belediye başkanı Murat Aydın’a oyçokluğuyla verdi. CHP’li üye Cemal Sataloğlu, “Ucu açık ve genel bir yetkilendirme” dedi.

Beykoz Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 1 Ekim’de yazdığı yazıda, ilçe belediye başkanı Murat Aydın’a ilgili mevzuata atıfta bulunarak kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan derneklerle ortak hizmet işbiliği protokolü yapılması için yetki verilmesini istedi. Bu yetki talebi, taşınmaz mal alımı, satımı, tahsisi, kiralanması gibi konuları da içeriyor. Teklif, dün düzenlenen ilçe meclisi gündemine geldi.

Teklife ilişkin söz alan Cemal Sataloğlu, kanunlara göre belediyelerin dernek ve vakıflara doğrudan taşınmaz tahsis edemeyeceğini belirterek “Kimin malını kime vermeyi düşünüyorsunuz? Hangi kamu varlıklarının ne amaçla kullanılacağını ve hangi vakıfların ne amaçla bu varlıklara talip olduğunu bilmiyoruz. Ucu açık ve genel bir yetkilendirme talebi olan bu madde için ret oyu vereceğiz” dedi. Teklif, CHP’nin “ret” oyuna karşın AKP’li Meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi.