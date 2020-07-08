AKP'li Bülent Turan'dan 'çoklu baro' açıklaması: Barolara sorulmadı iddiası külliyen yalan

08 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:45

Adalet Komisyonu’ndan geçen ve kamuoyunda ‘Çoklu Baro' olarak bilinen Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşülecek. Görüşme öncesi açıklama yapan AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, çoklu baro görüşmeleri sırasında komisyona katılmak isteyen avukatları çağırdıklarını ancak onların gelmemeyi tercih ettiğini öne sürdü. Turan, "Davetli olmadıkları halde kapıya gelip eylem yaptılar. Görüşmeler sırasında komisyona gelen arkadaşlarımızı içersi çağırdık, kendileri gelmemeyi tercih ettik. 3 temsilci gelsin konuşalım dedik” dedi.

Turan özetle şunları söyledi:

‘ÇOKLU BARO’ DEĞİL ‘REFORM PAKETİ’

“Teklifin görüşmelerine bugün başlıyoruz. Çoklu baro diye ifade edilen teklifin adı çoklu baro değil. Bu reform niteliğinde bir düzenleme. Çoklu baro ifadesi bu kanunun özünü yansıtmıyor. Baroların eşit temsil edildiği bir birliğin oluşmasını istiyoruz. Genel yaklaşım bir reform paketi olduğu yönünde. Şu anda marjinal olduğunu düşündüğümüz baro başkanlarının ahlaki ve siyasi sicillerine baktığımızda başörtülü avukat yemin edemez dediğini biliyoruz. Baro başkanlarına sorulmadığı iddiası külliyen yalan.

“PKK, FETÖ BARO KURARLARMIŞ, KURSUNLAR ARKADAŞ!”

Bir diğer eleştiri konusu komisyon sürecinde, düzenleme geçerse barolar marjinalleşirmiş. Zaten marjinal değil mi? Daha ne kadar marjinal olacak? Bu kanun geçtiğinde PKK, FETÖ baro kurarlarmış, kursunlar arkadaş. Bu kanun çerçevesinde suç işleyen cezasını çekecek. Baroların bölünme hakkı olacak ama zorunluluk olmayacak. Şu andaki baroların binalarında yönetimlerinde bir değişiklik olmayacak. Bu kanunda FETÖ’nün ruhu varmış! Hadi oradan diyorum! Umarım, görüşmeler makul süre içerisinde gerginlikten uzak komisyondaki gibi konuşacağı zemin olur. Süreleri aşan gerginlik yapan kim varsa cevabını alacaktır. Ama kanunla ilgili eleştirisi olanları dinlemeye hazırız.

“ÇAĞIRDIK GELMEDİLER”

Barolara sorulmadı iddiası külliyen yalan. Davetli olmadıkları halde kapıya gelip eylem yaptılar. Görüşmeler sırasında komisyona gelen arkadaşlarımızı içersi çağırdık, kendileri gelmemeyi tercih etti. “Üç temsilci gelsin, konuşalım” dedik. Ziyaretçi yasağı olduğundan sadece baro başkanlarımıza yönelik Meclis Başkanımız kapıyı açmaya hazır.