AKP'li Bursa Büyükşehir Belediyesi böyle batmış!

16 Kasım 2020 Pazartesi, 12:01

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 01.01.2019-31.12.2019 tarihleri arasında Türkiye Gazetesi’ne aylık 15 bin, Yeni Akit Gazetesi’ne aylık 4500 ve Sabah Gazetesi’ne ise günlük 670 gazeteden aylık toplamda 20 bin 100 gazete aldığı ortaya çıktı.

Söz konusu medya dağıtımlarında, “Bursa Büyükşehir Belediyemizin yatırım ve proje haberleri tanıtım ve halka duyuru amacıyla Türkiye, Yeni Akit ve Sabah gazetelerinde yayınlanacaktır.Bu nedenle; Belediye hizmetleri ile ilgili haberleri halka duyurmak, halkımızın kent gündemini takip etmesini sağlamak amacıyla ulusal ölçekte günlük olarak yayımlanan Türkiye gazetesine aylık 15.000.-(onbeşbin) adet, Yeni Akit gazetesine aylık 4.500.(dörtbinbeşyüz) adet ve Sabah gazetesine günlük 670.-(altıyüzyetmiş) adet olmak üzere 01.01.2019 - 31.12.2019 tarihleri arasında 1 yıl abone olunması hususunu Olurlarınıza arz ederim” ifadeleri kullanıldığı görüldü.

Yeniçağ Gazetesi Yazarı Murat Ağırel ise, Twitter hesabından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’a , “Yeniçağ, Sözcü, Cumhuriyet, BirGün gazeteleri gazete değil mi?” diye seslendi.

Ağırel, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Sayın Alinur Aktaş, merak ediyorum...Halkın 584 Bin lirası ile; Türkiye Gazetesi günlük 500, aylık 15000 adet, Yeni Akit gazetesi günlük 150,aylık 4500 adet, Sabah Gazetesi günlük 670,aylık 20100 adet alıyorsunuz. Yeniçağ, Sözcü, Cumhuriyet, BirGün gazeteleri gazete değil mi?” dedi.

Sayın @Alinuraktas70 merak ediyorum...



Halkın 584 Bin lirası ile;



Türkiye Gazetesi günlük 500,aylık 15000 adet,



Yeniakit gazetesigünlük 150,aylık 4500 adet,



Sabah gazetesi günlük 670,aylık 20100 adet alıyorsunuz



Yeniçağ,Sözcü,Cumhuriyet,Birgün gazeteleri gazete değil mi? pic.twitter.com/5Wk8VOY8Ne — Murat AĞIREL (@muratagirel) November 15, 2020

CHP’Lİ ERCAN KORKMAZ HAZİRAN AYINDA YAZMIŞ

Öte yandan, CHP Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve CHP Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Ercan Korkmaz da yaşanan ballı medya dağıtımlarını Haziran ayında kişisel Facebook hesabından paylaştığı görüldü.

CHP’li Korkmaz ise yaptığı paylaşımda “Keşke bu paralar depreme dayanıksız bir okulun sağlamlaştırılması, bir spor salonu, Kültür Park’taki açık hava tiyatrosu inşasına kullanılsaydı” dedi.