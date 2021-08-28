AKP'li Çalık’ın 12 bin TL'lik ayakkabısına tepki

28 Ağustos 2021 Cumartesi, 19:14

AKP Malatya Milletvekili ve Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Öznur Çalık'ın, Malazgirt zaferinin 950. yıl törenleri için Bitlis'in Ahlat ilçesine giderken giydiği ayakkabı sosyal medyada gündem oldu.

Kabinedeki bakanlarla birlikte Bitlis'in Ahlat ilçesine giden Öznur Çalık, helikopterde çektirdiği fotoğrafı sosyal medyasından paylaştı. Çalık’ın piyasa değeri 11 bin 950 TL olan ayakkabısına CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz tepki gösterdi.

"İŞTE ALIN SİZE AKP SALTANATI"

Gazete Duvar'ın haberine göre; Kiraz “Halkın vekilleriyiz deyip 12 bin liralık ayakkabı giymek sadece AKP’lilere yakışır” sözleriyle Çalık’ı eleştirdi. Kiraz, “AKP iktidarında bakandan vekile, özel kalemden danışmana, belediye başkanından il başkanlarına kadar herkes lüks içinde yaşıyor. Evine ekmek götüremediği için intihar eden babaları, kirasını ödeyemediği için sokakta yatan aileleri, sırtında yük taşıyıp evini geçindiren çocuklardan da utanmıyorlar. Altlarında son model araba, kollarında İtalya’nın en pahalı çantaları, ayaklarında 12 bin liralık ayakkabı ama ağızlarında ‘halkın iktidarıyız, halkın vekiliyiz’ naraları var. Çalık’ın ayakkabısı 4 aylık asgari ücret değerinde. Halktan ne kadar uzak olduklarını biz biliyorduk, söylüyorduk artık kendileri de söylüyorlar. İşte alın size AKP saltanatı” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ GELDİ

AKP'li Çalık'ın 12 bin TL'lik spor ayakkabısına sosyal medyadan paylaşmasının ardından birçok tepki geldi.

Sosyal medyadan gelen tepkilerin bazıları şu şekilde:



