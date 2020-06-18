AKP’li Canikli’den Rabia Naz’ın babasına 5 ayrı dava: Olayı örtbas ediyor

18 Haziran 2020 Perşembe, 18:02

Rabia Naz Vatan’ın şüpheli ölümünün ardından hukuk mücadelesi başlatan baba Şaban Vatan, AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin hakkında açtığı 5 ayrı dava dosyasını sosyal medya hesabından paylaştı.

Bugün görülen davaların ardından Cumhuriyet'e konuşan Vatan, kendisinin yaptığı suç duyurularının dikkate alınmadığından şikâyetçi oldu.

21 Mart 2019’da akli dengesinin tespit edilmesine ilişkin kesin karar çıkartılarak olayların manipüle edildiğini ifade eden Vatan, kamuoyu baskısıyla kararın askıya alındığını belirtti.

Baba Şaban Vatan, söz konusu kararın askıya alınmasından sonra AKP’li Canikli’ye yönelttiği eleştiri ve suçlamalar sonucunda hakkında 5 ayrı dava açıldığını ifade eti.

“AKP’Lİ CANİKLİ OLAYI ÖRTBAS EDİYOR”

Kendisinin Canikli’ye yaptığı suç duyuruları ciddiye alınmamasına karşın hakkında açılan 5 davanın hızla işleme alınmasına tepki gösteren baba Vatan, şu ifadeleri kullandı:

“Eleştiri en doğal hakkım. Kızımın katillerinin bulunmamasının en büyük nedeni Nurettin Canikli’nin olayları örtbas etmesidir. Nüfuzunu kullanarak hem devlet kurumlarına hem de medya kurumlarına baskı kurmak suretiyle olayın gün yüzüne çıkarılmasını engellemektedir. Olayı haberleştiren ve kamuoyuna sunan gazeteci Metin Cihan’a baskı kurdular. Cihan, baskılar sonucunda yurtdışına yerleşmek ve ailesinden uzak yaşamak zorunda kaldı. Olaya ilişkin haberler yayınlayan basın kuruluşlarını arayarak tehdit eden Nurettin Canikli, 14 Mayıs’ta basın yasağı getirtti. Kamuoyundan tepkiler artınca da yasak kalktı.”

“ŞÜHELİ ÖLÜMDE SAVCININ DEĞİŞMESİNİ SAĞLADI”

Canikli’nin memleketi Alucra’da da şüpheli bir çocuk ölümünü örtbas etmeye çalıştığını iddia eden Şaban Vatan, kullandığı ifadelerde şunları söyledi:

“Nurettin Canikli daha önce memleketinde kardeşinin karıştığı iddia edilen bir çocuk cinayetini de örtbas etmeye çalıştı. 2.5 yaşındaki Muhammet Karslıoğlu’nun şüpheli ölümü aydınlatılmaya çalışılırken Canikli olaya müdahale ederek savcının değişmesini sağladı.”

“KOMİSYONDA FİKİRLERİMİZ DİNLENMİYOR”

Rabia Naz ve şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren çocuklar için TBMM’de oluşturulan komisyonun doğru işlemediğini ifade eden Vatan, aileler olarak talep ettikleri hiçbir detaya dikkat edilmediğini söyledi. Komisyonda konuyla ilgili 25 uzmanın sadece ikisinin dinlendiğini, dinlenen uzmanların da ifadelerine dikkat edilmediğini belirten Vatan, şunları aktardı:

“TBMM’de oluşturulan komisyonda ne ailelerin ne de uzmanların fikirleri önemseniyor. 25 uzmanın sadece ikisi dinlendi, onların da fikirleri dikkate alınmadı. Komisyon başkanı AK Parti Milletvekili Cengiz Aydoğdu, videoların gösterilmesine kızıyor. Bizimle de sadece bir kez görüşüp, ‘Bize güvenin’ demişti. O günden sonra kendisiyle görüşme fırsatımız olmadı.”

“YANDAŞ MEDYA ALGI OPERASYONU YAPIYOR”

Şaban Vatan, kızı Rabia Naz’ın otopsi raporuna ilişkin Hacettepe Üniversitesi’nden alınan mütalaanın aksine bir mütalaa yayınlayan Demirören Haber Ajansı’nın olayı manipüle ettiğini ileri sürdü. Vatan, “Hacettepe’den alınan rapor dışında bir mütalaa yoktur. DHA’nın ikinci bir mütalaa çıktı haberi tamamen yalan. Ankara Üniveristesi’nden almışlar. Olayı karartmak için bariz bir algı operasyonu yapılıyor" dedi.

Star ve Habertürk gibi gazetelerin yaptığı haberlere de değinen Şaban Vatan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Resmi olarak İki ayrı peçetede aynı kadına ait vücut sıvısı DNA’sı tespit edilmişti. DNA’nın bulunmasını talep ettik. Habertürk ve Star gazetesi, ‘DNA'nın Rabia Naz'a ait olmadığı ortaya çıktı', 'Araç çarpması iddiası asılsız çıktı’ diye haberler yaptılar. Yön değişikliği oluşturdular.”

“PES ETMEYECEĞİZ”

Şule Çet cinatyetinin kararlılıkla sürdürülen mücadeleyle aydınlatıldığını hatırlatan Vatan, “Biz Şule Çet’in babası İsmail Bey’le de beraber mücadele verdik. Kararlılıkla sürdürülen mücadelenin nasıl sonuç getirdiğini hep birlikte gördük. Kızımın ölümü aydınlatılana kadar ben de mücadeleme devam edeceğim ve pes etmeyeceğim” dedi.