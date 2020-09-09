AKP'li Çelik'ten 'Doğu Akdeniz' açıklaması: Masada ya da sahada karşılarındayız
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde yaptığı açıklamada, Doğu Akdeniz'deki gerilime değindi. Çelik, "Doğu Akdeniz’de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası’ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir’deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız" dedi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu.
İstiklal mücadelesinin Gazi Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk'ü ve İstiklal Savaşı'nın kahramanlarını saygı ve rahmetle andığını belirten Çelik, "Doğu Akdeniz'de hak ve menfaatlerimize göz dikenler ya da Meis Adası'ndan provokasyon yapanlar bugün İzmir'deki irade ve kararlılığı iyi görsünler. Türkiye büyük bir devlet olarak dostları için güvence, barış isteyenler için teminattır" değerlendirmesinde bulundu.
MASADA YA DA SAHADA
Çelik, şartların ve imkanların değiştiğini ama 9 Eylül ruhunun değişmeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Masada çözüm isteyenler için masadayız. Sahada dayatma peşinde koşanların karşısında sahadayız. Bugün kararlılık mesajımızı İzmir'den veriyoruz. Bölge barışının teminatı büyük bir devlet olarak hukuk ve hakkaniyet isteyenlerin en büyük müttefikiyiz. İyi komşuluk ilişkileri isteyenler için sarsılmaz bir dostuz. Aksini düşünenlerin yapacağı her hesap yanlış hesap olacaktır."
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