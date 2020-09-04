AKP'li Çelik'ten Yunanistan'a: Faşistlerden mi yanasınız basın özgürlüğünden mi?
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Anadolu Ajansı çalışanlarının hedef gösterilmesine ilişkin Yunanistan'a "Faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler" diyerek seslendi.
Yunanistan'ın, Meis Adası'na giden Anadolu Ajansı (AA) ekibinin kimlik bilgilerinin yayınlanarak hedef gösterilmesine ilişkin AKP'den Atina yönetimine tepki geldi.
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabı aracılığıyla yaptığı tepki açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:
"Yunanistan’da faşistlerin Anadolu Ajansı çalışanlarını hedef göstermesi tam bir barbarlık. Yunan makamlarının bu konuyu geçiştirmesi kabul edilemez. Yunan makamları faşistlerden mi basın özgürlüğünden mi yana olduklarını netleştirmeliler.
Çelik, açıklamasının devamında "Yunan makamları bu faşistleri bulmalı ve gereğini yapmalıdır. Yunanistan için bu olayın açığa çıkarılması ve tekrarının önlenmesi bir zorunluluktur" diye yazdı.
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