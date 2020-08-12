AKP'li Cem Küçük'ten Meral Akşener iddiası: Benden söylemesi

12 Ağustos 2020 Çarşamba, 10:46

AKP'li yazar Cem Küçük, İyİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le ilgili ilginç bir iddiada bulundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meral Akşener'e yaptığı "eve dön" çağrısını değerlendiren Küçük, çağrıya Erdoğan'ın verdiği desteğe dikkat çekerek "Hâlbuki partiler birbirlerini sert şekilde eleştiriyorlardı. O yüzden yarın her parti diğeriyle iş birliği yapabilir." dedi.

Bu konuda en çok dikkat etmesi gerekenlerin de gazeteciler olduğunu söyleyen Küçük, "Çünkü bir bakmışlar ki, en sert eleştirdikleri Erdoğan ve Akşener yan yana gelmişler. Sonra hüsran yaşamasınlar. Bu benim için de geçerli. Tarihi az çok bildiğim için ben buna şaşırmam. Ama bazı genç ya da az okuyan arkadaşlar tuhaf karşılayabilirler. Benden söylemesi." diye yazdı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Meral Akşener için kullandığı “eve dön” çağrısını değerlendirdiği konuşmasında “Sayın Bahçeli'nin Akşener'e daveti benim yadırgadığım bir davet değildir, en makul seviyede davettir. HDP ile, terör örgütleriyle el ele olmak milli ve yerli olduğunu düşündüğümüz İYİ Parti'ye hiç uygun düşmeyebilir.” ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan’ın bu sözleri İYİ Parti liderine ‘Cumhur İttifakı’na katılma çağrısı’ olarak değerlendirilmişti.

Akşener ise "Şayet bu çağrı siyasi bir taktik üzerine samimiyetten uzak ise biz İYİ Parti olarak milletimizin çıkarlarına, menfaatlerine, değerlerine aykırı davranılmadığı süre içerisinde yola çıktığımız hiçbir insanı yolda bırakmadık” yanıtını vermişti.



