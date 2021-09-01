AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk ekonomisi dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu

01 Eylül 2021 Çarşamba, 22:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Subay ve Astsubay Öğrencileri Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Zamların ve yüksek kira artışlarının gündemde olduğu bu günlerde konuşan Erdoğan, "Türk ekonomisi ikinci çeyrekte reel olarak yüzde 21,7 büyüyerek, dünyada en hızlı büyüyen ikinci ekonomi oldu" dedi.

"İSTİHDAM 35 YILIN GERİSİNDE"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün açıklanan ikinci çeyrek büyüme rakamı Türk ekonomisinin dinamizmini, üretim gücünü ve dayanıklılığını bir kez daha ispat etmiştir" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "İhracattaki başarımızın etkisiyle cari açığımız düşüşünü sürdürerek 30 milyar doların altına geriledi. İstihdam ise son 35 ayın en yüksek seviyesine ulaştı" diye konuştu.