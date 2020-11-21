AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan G20 zirvesinde yerli aşı açıklaması
AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanal ortamda düzenlenen G20 zirvesinde, “Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız” dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katıldı. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle zirve bu yıl sanal ortamda düzenlendi.
"Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda dünya, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, maalesef iyi bir imtihan veremedi” diyen Erdoğan, G20’ye koronavirüs aşısının herkese hakkaniyetli şekilde sunulması için çağrı yaptı.
Erdoğan öte yandan, “Türkiye'nin üreteceği aşıyı inşallah tüm insanlığın hizmetine sunacağız” ifadelerini kullandı.
AKP’li Cumhurbaşkanı’nın konuşmasının satır başları şu şekilde:
‘İÇE KAPANMA EĞİLİMİ ARTTI’
"G-20 platformu aşıya herkesin kolay ve hakkaniyetle ulaşmasını sağlamalıdır. Türkiye olarak biz de ayın 1'inde başladığımız insan deneyleriyle birlikte 16 aşı çalışmamıza bu anlayışla yaklaşıyoruz. Türkiye'nin üreteceği aşıyı tüm insanlığın hizmetine sunacağız.
Salgın, sağlık alanı yanında küresel ekonomik mimaride de etkisini hissettiriyor. Korumacılığın arttığını, gümrük duvarlarının yeniden yükseldiğini, içe kapanma eğiliminin güçlendiğini görüyoruz.
Salgın, iş gücü piyasasını da olumsuz etkiliyor. Özellikle kayıt dışı ekonomide çalışanlar ile kadın, genç, engelliler başta olmak üzere salgının etkisini daha fazla yaşıyor."
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