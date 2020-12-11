AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dinleme yanıtı

11 Aralık 2020 Cuma, 12:24

Erdoğan, Azerbaycan dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



CHP LİDERİNİN DİNLENMESİNE YANIT

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği yönündeki açıklamalarının ardından başlayan tartışmada, "2008-2011 yılları arasında Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından dinlendiği bilinen Kemal Kılıçdaroğlu’nun, o dönem kendisini dinleyenlerden şikayetçi olmazken, şimdi dinlendiğini iddia etmesini nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu uçakta Erdoğan'a soruldu. Erdoğan da, “Buna en güzel cevabı Sayın Bakanım verdi. Yani böyle bir şey varsa, eğer sen de ciddiysen, yapman gereken ne? Bunu bu şekilde medya önünde seslendirmek değil. Bu işin mercii yargıdır. Belgeyle, bilgiyle bunu yargıya bildirirsin. Ama diyorum ya; bu daha hala siyaseti öğrenemedi, bilmiyor bu işi. Tek bildiği bir şey var; akşam yalan, sabah yalan; iftira iftira... Başka bir şey bilmiyor. Burada da iftirada bulunuyor. Hadi git yargıya. Yargıya anlat bunu. Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre de gereği yapılır. Nitekim Bakanım da bunu gayet güzel bir şekilde söyledi. Olay bu” yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU GAZA GELDİ

Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuyla ilgili olarak da Erdoğan, "Hani bizde güzel bir laf var ya; “Gaza geldi” diye. Orada da gaza geldi. Gazı hayırlı olsun" diye konuştu.

AB VE ABD YAPTIRIMLARI

Erdoğan, AB ve ABD yaptırımlarına ilişkin, “Aslında cevap sizde var. Türkiye bir NATO ülkesidir. Amerika da bir NATO ülkesidir. Kaldı ki NATO’nun ilk 5’i içerisinde Türkiye önemli bir ülkedir. Yani sıradan bir ülke değildir. Gerek Sayın Trump döneminde gerek Sayın Obama döneminde her zaman iftiharla 'Türkiye gibi bir NATO ülkesine sahibiz' denilirken, şu anda Amerika’nın kalkıp CAATSA diye bir olayla Türkiye’yi karşı karşıya getirmesi, bir defa NATO’daki çok önemli bir ortağına yapılan bir saygısızlıktır. Ben olaya böyle bakıyorum Şu anda Trump bu işi bırakmadan bu hangi konuma varır onu bilemiyorum ama ben 4 yıllık Trump döneminde Amerika ile herhangi bir sıkıntılı iletişim kurmadım. Tam aksine çok daha olumlu adımlar attım birçok konuda” dedi.

KISITLAMALAR ARTIRILACAK MI?

Koronavirüs tedbirlerinin artırılmasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Bizim Bilim Kurulu'nda öyle bir şey yok. Bizim Bilim Kurulu’nun bize söylediği, şu anda hafta sonlarında, yani cuma akşamı 9’dan itibaren pazartesi sabahı 5’e kadar eve kapanalım. Dediği bu. Buna uyuyoruz" dedi.

Erdoğan sigara ve nargile konusundaki uyarılarını tekrarlayarak şunları söyledi:

"Özellikle bu süreç içerisinde sigara, nargile içenlere, bunların hastalarına tavsiyem bunlardan kaçınmalarıdır. Çünkü sigara da nargile de akciğerin bir numaralı düşmanıdır. Yani doktorlar nereye bakıyor? Akciğer tutulmasına bakıyor. Yani orada bir tutulma varsa diyor ki bu ağıra gidiyor, sıkıntı var. Şimdi buna da benim vatandaşımın dikkat etmesi lazım. İçme şu meredi ya! Sigarayı, nargileyi içme! Kendi kendinin katili oluyorsun.

"AŞI OLACAĞIM"

Erdoğan, koronavirüs aşısını olacağını ikinci kez yineledi.



