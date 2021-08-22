Erdoğan'dan kritik Afganistan görüşmesi

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
22 Ağustos 2021 Pazar, 18:14
Erdoğan'dan kritik Afganistan görüşmesi
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AKP'li  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı.


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