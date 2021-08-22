Erdoğan'dan kritik Afganistan görüşmesi
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Afganistan'daki son durum ele alındı.
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