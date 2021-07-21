AKP'li Efkan Ala'ya yeni çark etti: Vatandaşımızın ekonomik yönden bazı sıkıntılar çektiğinin farkındayız

21 Temmuz 2021 Çarşamba, 19:18

Pandemiyle birlikte ekonomik kriz giderek derinleşirken işsizlik de arttı. Yurttaşların ekonomik sıkıntınları da AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Efkan Ala'ye yeni çark etti.

Partisinin Bursa İl Başkanlığınca Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde, açık alanda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Ala, Covid-19 salgını nedeniyle yurttaşın çektiği ekonomik sıkıntıların farkında olduklarını, AKP olarak, inisiyatifler alarak bu sıkıntıları çözüp yola devam edeceklerini söyledi.

Ala, ekonomik krizle ilgili şunları söyledi:

"SIKINTILARIN FARKINDAYIZ"



"Elbet biz bu süreci en iyi yönetmeye çalışan ve en iyi yöneten ülkelerden biriyiz. Birçok tedbir aldık, vatandaşımızın da ekonomik yönden bazı sıkıntılar çektiğinin farkındayız, diğer alanlarda ortaya çıkan problemlerin farkındayız. Bunları da AK Parti, bugüne kadar aldığı inisiyatifler gibi inisiyatifler alarak çözecek, her şeyi yerli yerine koyup yoluna devam edecektir. Hedefimiz, nasıl ki dışarıda barış ve huzur içinde bölgesel iş birliği yapıp ticaret ve ekonomimizi geliştirmek, oralarda yaşayan insanlara huzur ve güven götürmekse, içeride de Türkiye'yi gelişmiş, kalkınmış, hedeflerine ulaşmış ve daha da ileriye emin adımlarla giden, dünyanın en gelişmiş 10 ülkesi arasına sokmaktır. Bunun için de yapılması gerekenleri yapıyoruz, yapacağız. Burada da en büyük gücümüz bu birliktelik, dayanışma ve yürek birlikteliğidir. Onun için hepimiz konuşacağız, paylaşacağız, sorunların üzerine birlikte gideceğiz."