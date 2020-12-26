AKP'li Esenler Belediyesi borcunu böyle ödedi: İki cami, bir okul ve hizmet alanları

26 Aralık 2020 Cumartesi, 11:45

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) arazi satmasını, alelacele bir meclis kararı ile engelleyen, AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediyesi Başkanı Tevfik Göksu, kendi ilçesinde cami, okul, hizmet alanı benzeri pek çok yeri sattığı ortaya çıktı. Sayıştay’ın Esenler Belediyesi ile ilgili hazırladığı denetim raporuna göre, Esenler Belediyesi 12 taşınmazı 140 milyon 724 bin 892 TL’ye sattı.

İKİ CAMİ, BİR OKUL VE HİZMET ALANLARI

Esenler Belediyesi’nin geçen yıl sattığı yerler arasında Birlik Mahallesi’ndeki “Atışalanı Mimar Sinan Camii”, inşaatı 2014 yılından beri bitirilemeyen, henüz tamamlanmamış durumdaki “Esenler Tekstilkent Camii”, “Esenler Hasip Dinçsoy İlkokulu”, Kemer Mahallesi’nde bulunan Esenler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün kullandığı hizmet alanı ile aynı yerin bitişinde bulunan Afet Yönetim Merkezi olarak kullanılan hizmet alanı, Tekstilkent’te bulunan ve eğitim amaçlı kullanılması düşünülen boş arazi de bulunuyor.

Söz konusu yerlerin bazılarının, Esenler Belediyesi’nin devlete olan vergi borçlarına karşılık Maliye Hazinesi’ne devri için, 2018’de Belediye Meclisi'nde karar alınmıştı.

TEKSTİLKENT’İN TAMAMLAYAMADIĞI CAMİ

Esenler Belediyesi, Esenler Tekstilkent Camisi’nin tamamlanması için geçen yıl ekim ayında bir ihale düzenlemiş, ihaleyi 9 milyon 685 bin 959 TL’ye Birlik Elektrik firması üstlenmişti.

Tekstilkent Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karaduman 2014 yılında yaptığı bir açıklamada, mülkiyeti Esenler Belediyesi’ne ait araziye cami yapmak için dernek kurduklarını ve çok yakın bir zamanda caminin temelini atacaklarını söylemişti. Karaduman, “Burada sadece bir cami değil bir külliye yapıyoruz. Cami 3 bin 600 metrekarelik bir alana yapılacak ve 4 bin kişi kapasiteli olacak” demişti.

Ancak Tekstilkent yönetimi cami inşaatını aradan geçen zaman içinde tamamlayamamış ve Esenler Belediyesi konuya el atarak tamamlama ihalesi düzenlemişti.







