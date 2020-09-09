AKP'li eski Bakan Ertuğrul Günay'dan FETÖ çıkışı: AKP'nin kapatılması lazım
Eski AKP’li Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, katıldığı televizyon programında 'FETÖ' sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
TV5'de yayınlanan, moderatörlüğünü Mustafa Deniz ve Hasan Basir Akdemir'in yaptığı 4.Güç programına katılan Kültür ve Turizm eski Bakanı Ertuğrul Günay kendisine yöneltilen iddiaları cevapladı.
'KABAHAT SAMUR KÜRK OLSA KİMSE ÜZERİNE ALMAK İSTEMEZ'
Programda, Mustafa Deniz'in, "FETÖ konusu gündeme geldiğinde hemen hemen her kesime yönelik bir operasyon yapıldı, bir çalışma yapıldı ancak ne zaman siyasi kanat konuşulsa muhalif üzerine yıkılmaya çalışılan bir yapı çıkıyor ortaya. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Günay, "Bizim halkımızın bir sözü vardır; kabahat samur kürk olsa kimse üzerine almak istemez" atasözüyle cevap verdi.
'BU SUÇSA AKP'NİN KAPATILMASI LAZIM'
Günay, "İktidar kendi üzerine gelmesin diye en olmadık yerlere bu suçlamaları yapabiliyor. Geçmişte bu çevrelerin gazetesinde yazmak, onları övmek, onların birtakım etkinliklerini desteklemek, göklere çıkarmak eğer bir yakınlık, bir ünsiyet, iç içe olma görüntüsü ise ve bu suçsa Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kapatılması lazım bence. Çünkü en tepesinden en aşağıya kadar bu ilişki içinde olmayan hemen hemen yoktur" dedi.
Günay, şu ifadeleri kullandı:
"Kim yoktur bu ilişkinin içinde? Benim gibi bu harekete dışarıdan katılmış, genellikle bu çevrelerle zaten tarihten beri yakın ilişkisi olmayan insanlar dışındadır. Bu bir siyasi suçlama, hukuki değil artık. Siyasi suçlama, şeytanlaştırma, korkutma vesilesi haline geldi."
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