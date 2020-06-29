AKP'li eski başkana 'gasp' suçlaması

29 Haziran 2020 Pazartesi, 07:17

Şanlıurfa Ceylanpınar’ın AKP’li eski Belediye Başkanı Menderes Atilla ile oğlu ve iki yeğeni hakkında, AKP’li eski Milletvekili Salih Fırat’ın akrabası Efe Gazi Subaşı’yı (22) alıkoyup parasını zorla aldıkları gerekçesiyle işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Subaşı, kendisini 17 saat silahla alıkoydukları ve 490 bin lirasını aldıkları gerekçesiyle Atilla ve beraberindekiler hakkında ‘gasp suçu'ndan şikayetçi oldu. Ankara Başsavcılığı ise “tehdit ve yaralama” suçundan işlem yaptı, Atilla ve beraberindekilere “adli kontrol kararı” uygulandı.

Sözcü'nün haberine göre, Atilla ifadesinde “Subaşı'nın babasının kendisini dolandırdığını” iddia etti. Ayrıca, Subaşı ve babasının yanı sıra Salih Fırat'tan da kendisini dolandırdıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.



