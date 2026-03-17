Asal Araştırma'nın anketinde çarpıcı sonuç... İmamoğlu olamazsa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?

17.03.2026 11:10:00
Haber Merkezi
Asal Araştırma son anketinde yurttaşlara "Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" sorunu yöneltti. Listenin ilk sırasında yüzde 37.4 oy oranıyla Mansur Yavaş, yüzde 16 oy oranıyla da CHP lideri Özgür Özel yer aldı. Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 2.4 oy oranıyla üçüncü sırada yer alırken, Dilek İmamoğlu'nun yüzde 1 oy oranıyla 4'üncü sırada olması dikkat çekti.

Asal Araştırma'nın 13-21 Şubat tarihlerinde 26 ilde 2 bin 15 kişi ile yapıldığı ankette, halka "Ekrem İmamoğlu’nun aday olamaması durumunda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı sizce aşağıda okuyacağım isimlerden hangisi olmalı?" sorusu yöneltildi.

YAVAŞ BİRİNCİ, ÖZEL İKİNCİ SIRADA!

Anket sonuçlarına göre; CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Mansur Yavaş’ı tercih edenlerin oranı yüzde 37.4 oldu. 

Yavaş'ı yüzde 16 ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yüzde 2.4 oy oranıyla Kemal Kılıçdaroğlu takip etti. Dilek İmamoğlu ise, yüzde 1 oy oranıyla 4'üncü sırada yer aldı.

İşte anket sonuçları:

Mansur Yavaş: %37.4

*Özgür Özel: %16.0

*Kemal Kılıçdaroğlu: %2.4

*Dilek Kaya İmamoğlu: %1.0

*Muharrem İnce: %0.8

*Başka biri: %9.6

*Fikrim yok/Cevap yok: %18.8

