AKP’li eski yönetimin borçları nedeniyle Atakum Belediyesi’nin ek hizmet binası haczedildi
AKP’li eski yönetimin borçları nedeniyle kapısı sürekli icra memurlarınca çalınan CHP’li Atakum Belediyesi’nin bu kez de ek hizmet binası haczedildi.
Samsun İcra Mahkemesi tarafından satışına karar verilen Atakum Belediyesi ek hizmet binasında icra memurları tespit yaparak haciz işlemi uyguladı.
Göreve geldiği günden bu yana hacizle karşı karşıya olduklarını belirten Başkan Cemil Deveci, “Ben 30 yıllık avukatım, böyle bir şeyle karşılaşmadım. İcra memuru kimseye sormadan geliyor ve tespit yapıyor. Mahkeme de icra memurunun raporuna dayanarak, bizim itirazlarımızı ve sunduğumuz belgeleri kale almadan karar veriyor. Kamu binasını satacaksanız buyurun belediye’nin hizmet verdiği binayı satın. Ben çadırda hizmet ederim” dedi.
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