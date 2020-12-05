AKP'li Fatma Şahin'in, ekonomik sorunlarla boğuşan yurttaşa bulduğu çözüm tepki çekti

05 Aralık 2020 Cumartesi, 22:36

Gaziantep'te evinde televizyon olmadığı için sokağa çıkma yasağından haberi olmayan ve ayakkabı boyamak için sokağa çıkan bir yurttaş gündeme oturdu. Yurttaş evinde 4 çocuğu olduğunu, aç olduğunu ve ekmek parası için çalışmak zorunda olduğunu söyledi. Ekonomik sorunları olan yurttaşa Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı AKP'li Fatma Şahin'in bulduğu çözüm ise tepki çekti. Şahin yurttaşa televizyon hediye edildiğini açıkladı.

Fatma Şahin konuyla ilgili attığı tweette, "Arkadaşlarımızla konuştum. Konuyla ilgileniyorlar. Orhan Özcan kardeşimiz bundan böyle TV haberlerini izleyebilecek, pandemi kısıtlamalarından haberdar olacak kısmetse..." dedi.

Şahin'in bu açıklamaları, sosyal medyada tepkiyle karşılandı.







