AKP'li Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde imzasız ihale işi

24 Nisan 2021 Cumartesi, 15:31

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 9 Aralık 2020 tarihinde "Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Doğal Gıda Ürünleri Satın Alım İşi" konulu ihalenin işlem süresini başlattığını duyurdu. İhaleyi ise tek geçerli teklifi veren "Oğuzeli Ezogelin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi"nin aldığı görüldü.

Ancak ihalenin detayları incelendiğinde bir ayrıntı dikkat çekti.

Söz konusu ihalenin işlem süresinin, ihale tarihinden 2 gün önce başlatıldığı görüldü.

Elektronik Kamu Alımları Platformu'nda (EKAP) yer alan ihale bilgilerine göre, 2 milyon 668 bin 750 lira bedeli olan ihalenin sözleşme bitiş tarihi olarak 11 Aralık 2020 olarak gösterildi.

"İHALEYİ İSTİSNAİ OLARAK SEÇMEZSENİZ GÖREMEZSENİZ"

Konuyla ile ilgili Cumhuriyet.com.tr'ye konuşan Şahinbey Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Uğur Kalkan, "2 Milyon 668 bin liralık doğal gıda ürünleri ihalesi yapılmış. Geçerli teklif sayısına bir katılımcı olduğu, iş süresinin ise 4 gün olduğu ihalenin EKAP kayıtlarına göre; 7 Aralıkta iş başlatılırken 9 Aralıkta ihale yapılmış. İşin bitişi 11 Aralık, zahmet edip o gün sözleşme imzalanmış. Bu ihalenin tüm kayıtları EKAP'ta yer alıyor. İhale Kanunu'nun 3 A maddesi, istisnai maddelerden biridir. Bu ihale de o maddeye dayandırılarak yapılmış. Bu nedenle ihaleyi EKAP'ta aratırken istisnai olarak seçmediğiniz sürece göremezsiniz."

Kalkan ayrıca, "Doğal gıdalar önemli, doğal gıdalarla beslenmek de önemli. Kadınları ve kooperatifleri de destekleyin ama bu şekilde bir ihale yapılması doğru değil" dedi.

3 A MADDESİ NEDİR?

İhale Kanunu'nun 3 (a) Maddesi ise şu şekilde:

"Kanun kapsamına giren kuruluşlarca, kuruluş amacı veya mevzuatı gereği işlemek, değerlendirmek, iyileştirmek veya satmak üzere doğrudan üreticilerden veya ortaklarından yapılan tarım veya hayvancılıkla ilgili ürün alımları ile 6831 sayılı Orman Kanunu gereğince orman köyleri kalkındırma kooperatiflerinden ve köylülerden yapılacak hizmet alımları, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç bu Kanuna tâbi değildir."