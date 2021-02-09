Yenişafak yazarından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihaleleri haberleştiren siteye suç duyurusu

09 Şubat 2021 Salı, 16:47

"Haberalternatif" isimli haber sitesinin genel yayın yönetmeni de olan gazeteci Celal Eren Çelik, AKP'li yazar Ayşe Böhürler'in Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı ihaleleri haberleştirdikleri için haklarında suç duyurusu yapıldığını açıkladı.

Yenişafak gazetesi yazarı da olan Ayşe Böhürler'e seslenen Celal Eren Çelik, "İhaleleri alırken güzel de, ortaya çıkınca mı sorun?" diye sordu.