AKP'li Gültak'a 'ekonomi' isyanı
Mahalle ziyareti yapan AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ekonomik nedenlerle intiharın eşiğine geldiğini belirten yurttaşın isyanıyla karşılaştı.
"En fakir insan, en zavallı insan intihar eder mi” şeklindeki sözleriyle gündeme gelen AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, sözlerinden kısa bir süre sonra bir mahalle gezisinde, aylık bin lira için saatlerce aç açına çalışmak zorunda olduğunu söyleyerek “İntihar edeceğim, dayanamıyorum artık” diyen bir kadının isyanıyla karşılaştı.
Kadın, AKP’li Gültak’a özetle şöyle seslendi:
“Başkanım ben engelli eşime iş istiyorum. Bin liraya çalışıyorum. Yetiştiremiyorum. Benim çocuğum hasta, eşim engelli. Ben şu anda daha bak kahvaltı yapmamışım başkanım kahvaltı yapmamışım. Oy zamanı geldiği zaman kapı kapı geziyorlar, oy verin diye konuşuyorsunuz. Sabahtan beri ilçeyi temizliyorum aç açına. Sözleşmeli iş verin artık. Yani iş verdiniz verdiniz. İntihar edeceğim artık, yeter artık. Dayanamıyorum artık.”
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