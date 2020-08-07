AKP'li Güvenç'ten ekonomi yönetimini eleştiren yurttaşlara: "Köpekler"
Doların TL karşısında tarihi zirveyi görmesi üzerine oluşan tepkilere karşı AKP'liler "Berat Albayrak'ın yanındayız" kampanyasına devam ediyor. AKP Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı eleştirenlere 'köpekler' dedi.
Güvenç, "Berat Albayrak Yanındayız" etiketi kullandığı twitter paylaşımında "Köpekler havladı diye atlar ölmez..." ifadelerini kullandı.
Sosyal medyada büyük tepki alan Güvenç, eleştirilere ise yanıt vermedi.
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