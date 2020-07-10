AKP’li isimden Atatürk ile ilgili skandal paylaşım: Taştan adam eriyor!
AKP İzmir Buca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kırdağ, Ayasofya’nın ibadete açılması kararının ardından Atatürk için “Taştan adam eriyor” ifadesini kullandı. Kırdağ daha sonra tweetini silerken, hesabını korumalı hale getirdi.
Danıştay 10. Dairesi'nin 1934 tarihli Bakanlar Kurulu’nu kaldırıp, Ayasofya’yı müze olmaktan çıkarması ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yapının ibadete açılmasının ardından, AKP İzmir Buca İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Kırdağ, skandal bir paylaşım yaptı.
Kırdağ, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımla, Atatürk için isim vermeden “Taştan adam” ifadesini kullandı.
"GÜNEŞ DOĞUYOR TAŞTAN ADAM ERİYOR"
Ayasofya kararının “emperyal dünyaya bir başkaldırı olmadığını” söyleyen Kırdağ, asıl niyetin ne olduğunu şöyle açıkladı:
“Ayasofya’nın statüsünün değiştirip aslına rücu etmesindeki en büyük mutluluk; bu kararın, emperyal dünyaya bir başkaldırı olması değil, onu müze yapanlara bir başkaldırı olmasıdır. Güneş doğuyor, taştan adam eriyor.”
Ayasofya’nın müze yapılması kararının alındığı 1934 yılında, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’tü.
ÖNCE TWEETİ SİLDİ, SONRA HESABINI KORUMAYA ALDI
AKP’li Ercan Kırdağ, paylaşımından dakikalar sonra tweetini sildi. Daha sonra ise hesabını korumaya aldı. Ancak Kırdağ’ın paylaşımına dair ekran görüntüleri kayıtlara geçti.
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