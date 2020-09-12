AKP’li isimden sağlık çalışanına hakaret: Sen geri zekalı mısın?

12 Eylül 2020 Cumartesi, 13:21

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 82 yaşındaki annesiyle ilgilenen hemşirenin “Refaktçi kalacak mısınız?” sorusuna sinirlenen AKP Kayseri Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu yedek üyesi Ahmet Korkmaz hemşirenin üzerine yürüyüp hakaret etti.

Sözcü’den Müslüm Evci’nin haberine göre, durumu izah etmeye çalışan hemşire, Korkmaz’ın “Sen benim kim olduğumu biliyor musun?” diyerek hakaretlerini sürdürmesi üzerine ‘Beyaz Kod’ verip güvenlik ekibinden yardım istedi. Hakarete maruz kalan hemşire, Korkmaz’dan şikayetçi olduktan sonra yaşadıklarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne de (CİMER) yazdı.

“SİYASET TOPLUM İÇİNDİR”

Hemşire, CİMER'E yazdığı dilekçede şu ifadelere yer verdi;

31.08.2020 tarihinde kendini hasta yakını olarak bildiren Ahmet Korkmaz İsimli şahıs servisimize geldi ve hasta ilaçlarını getirdiğini söyledi.

Annesi 82 yaşında olan Ahmet Korkmaz'a hastalanın kulaklarının duymadığını, iletişime geçemediğimizi, bu nedenlerle refakatçi kalıp kalamayacağını sorduğumda bana ‘Sen gerizekalı mısın? diyerek sözlü hakarette bulunup üzerime yürüdü.

Üslubunu düzeltmesi konusunda konuştuğum şahıs bu kez ‘Benim kim olduğumu biliyor musun? Ben AK Parti Melikgazi İlçe Başkan Yardımcısıyım' dedi.

Oysa hastası 82 yaşında ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek durumda değil. Nöbetçi hemşire arkadaşım adı geçen hastanın alt bakımını ve yemek ihtiyacını karşılıyordu.

Siyaset toplum içindir. Tam kamuoyu yanımızda iken parti adını kullanan bu kişi bizi demoralize etmiş, şevkimizi kırmıştır. Bu zorlu süreçte maruz kaldığım sözlü şiddet ruhen de şahsımı zorlamış ve evde kanser hastası olan anneme, tansiyon hastası olan babama hastalık bulaştırma riskine rağmen yılmadan sürdürdüğüm çalışma şevkime balta vurmuştur.

Sağlık çalışanına şiddetle birlikte bir kadın olarak da sözlü şiddet ve bedensel şiddete maruz kaldım. Ve bütün bunları yapan şahıs mevcut mevkisini öne sürerek bunları yapmıştır.

Olayın olduğu gün beyaz kod vererek yasal süreci başlattım. Konuyu sizin ve kamuoyunun bilgisine sunmak istiyorum. Gereğinin yapılmasını arz ederim.







