AKP'li ismin imam kardeşini müdür yaptılar!

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 12:28

Mersin’in Mut ilçesindeki Yeni Cami’de imamlık yapan Mehmet Kalemci, Mut Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü olarak atandı.

İddiaya göre bu atama, Mehmet Kalemci’nin kardeşi AKP Gülnar İlçe Başkanı Tevfik Kalemci’nin devreye girmesiyle gerçekleşti.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU, TEŞEKKÜR ETTİ

Mehmet Kalemci yeni görevini sosyal medyadan ilan ederek, atanmasında emeği geçenlere isim vermeden teşekkür etti:

"T.C. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mut Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü olarak yeni görevime başladım. Rabbim milletimize hakkıyla hizmetkâr olabilmeyi hayırlı hizmetler yapabilmeyi sevenlerimizin duası ile birlikte nasip eylesin inşallah.

Beni bu göreve layık gören ve atanmam hususunda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Hayır, Dualarını esirgemeyen herkesten Allah razı olsun. Allah'ım beni mahcup etmesin. Dua eder dua beklerim vesselam. Gece gündüz devletimizin şefkat eli ve merhameti ihtiyaç duyan herkese dokunacaktır."

MERSİN’DE İLK KEZ OLMUYOR

Bir süre önce de yine Mersin’de AKP Erdemli İlçe Teşkilatı eski yöneticilerinden Gamze Bozkurt'un eşi Halil Bozkurt, Mersin İŞKUR İl Müdürü olarak atanmıştı.