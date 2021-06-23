AKP'li ismin Sezgin Baran Korkmaz'a teşekkür videosu ortaya çıktı

23 Haziran 2021 Çarşamba, 21:08

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in, hakkında sosyal medya üzerinden iddialar öne sürdüğü, AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca'ya ilişkin bir video ortaya çıktı.

CHP Mersin Milletvekili, Parti Meclisi Üyesi ve TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi, Avukat Ali Mahir Başarır'ın patlaştığı videoda önündeki bir grup çocuğa, "Bayramoğlu köyünden Baran Korkmaz'a bu aslan parçaları teşekkür ediyorlar, ne diyorsunuz" diyor ve çocuklar da "Baran amca çok teşekkür ediyoruz" ifadeleriyle yanıt veriyor.

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ve AKP MKYK Üyesi Korkmaz Karaca, kara para aklama suçundan aranan Sezgin Baran Korkmaz için, çocuklara teşekkür ettiriyor.



Devlet, okul yapamıyor; kara para aklayan bir şahıs ise okul yapma sözü veriyor.



Pislik, Saray’ın içinde! pic.twitter.com/qVSO5vCVGf — Ali Mahir Başarır (@alimahir) June 23, 2021

PEKER İŞARET ETMİŞTİ

Twitter'dan paylaştığı iletilerinde, Karaca'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın verdiği arabayı kullandığını öne süren Peker, Korkmaz ile ilgili tartışmaların başlaması ile söz konusu arabayı bir ilaç firmasına yolladığını iddia etmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya seslenen Peker, ''Bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avanta aldığını biliyor musun?'' ifadelerini kullanmıştı.

Peker'in paylaşımları şöyle:

''1-süslü sülü; garip gurebaları, fakir fukaraları gözaltına alıyorsun ya, al sana suç duyurusunda bulunuyorum. Eğer namusun varsa Korkmaz Karaca’yı da gözaltına aldırsana. Kendisi Ak Parti yerel yönetimler başkan yardımcısı, ayrıca da cumhurbaşkanlığı ekonomi politika kurulu üyesi

2-süslü sülüman, bu şahıs Sezgin Baran Korkmaz’ın kendisine hediye ettiği Audi a8 arabayı kullanıyordu. Bu olaylar karışınca arabayı Sezgin Baran Korkmaz’ın Sancaktepe’deki Biofarma isimli ilaç fabrikasına yollayıp bıraktı.

3-Ayrıca bu şahsın danışmanlık adı altında birçok kuruluştan para alması sence etik mi? Eğer ki etik ise başta Sütaş firmasının sahibi olmak üzere birçok firmanın da özel işlerini halledip ekstradan elden ne kadar avanta aldığını biliyor musun?

4-Video çekmeye başlayınca bunları da anlatacağım. süslü sülü, geçinemiyoruz diyen yaşlı dayı da fetöcü müydü? Adamı niye gözaltına aldın? Kokaincilere dokunmazsın, rüşvetçi siyasilere dokunmazsın, nerde bir garip var onların tepesine binersin.