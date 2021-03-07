AKP'li Kadak'a tepki yağdı: 'Yazamazsınız çünkü bal gibi biliyorsunuz'

07 Mart 2021 Pazar, 12:50

Samsun'da İbrahim Zarap isimli erkek, kendisinden 3 yıl önce boşanan eşini sokak ortasında öldüresiye dövdü. Şiddet görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca büyük tepki oluştu.

Zarap tutuklanırken, iktidar cenahından şiddeti kınamak amacıyla yapılan paylaşımlar tepkilere neden oldu. Yurttaşlar, iktidarı gerekli önemleri almamakla ve kadınları koruyan İstanbul Sözleşmesi'ni uygulamamkla suçlarken, kıınamanın yeterli olmadığı konusunda eleştirilerde bulundu.

Paylaşımda bulunanlardan biri de AKP İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak'tı.

Kadak, paylaşımında, "Dakikalardır hiçbir şey yazamıyorum. Tek bildiğim artık #KadinaSiddeteHayir dememiz gerekmeyene dek savaşacağım. Şiddet gören tek bir kadın kalmayana dek. Yasalarla, toplumsal farkındalıkla, bireysel adımlarla, eğitimle, annelerle, babalarla." ifadelerini kullandı.

Kadak'ın paylaşımına verilen yanıtlarda, 'Kadına yönelik şiddet araştırılsın' önergesinin MHP ve AKP'nin oylarıyla reddedilmesine ilişkin haber de sıklıkkla hatırlatıldı.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Ağrı Milletvekili ve HDP Kadın Meclisi Sözcüsü Dilan Dirayet Taşdemir, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla kadın cinayetleri başta olmak üzere, kadına yönelik her türlü şiddet ve baskının ele alınması, kadına yönelik şiddete dair bir veri tabanının oluşturulması ve şiddete maruz kalan kadınlara gerekli desteklerin sağlanması için Meclis Araştırması istemişti.

HDP’nin Meclis araştırması, AKP ve MHP’li milletvekilleri tarafından reddedilmişti.