Samsun'da eski eşine şiddet uygulayan şahsın gözaltına alındığı açıklandı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Samsun'da eski eşine sokak ortasında şiddet uygulayan şahsın başsavcılık talimatıyla gözaltına alındığını bildirdi.
Alınan bilgiye göre fail, İ.Z 5 yaşındaki kızını annesine götürmek için eski eşi E.M ile buluşmak istedi.
Karşıyaka Mahallesi'ndeki meydanda buluşan İZ. ve E.M arasında bir süre sonra tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine İ.Z eski eşini darp etti. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan E.M tedavisinin ardından taburcu edildi.
Kadının yüzünde ve kafasında darp sonucu ezikler oluştuğu öğrenildi.
Şüpheli İ.Z ise Canik Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet Bürosu tarafından gözaltına alındı.
Bu arada, kadının, çocuğunun gözü önünde darp edilmesi bir cep telefonu kamerasınca kayıt edildi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Çiftin 3 yıl önce boşandığı öğrenildi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Samsun'da kadına karşı şiddetin en aşağılık örneklerinden birinin sergilendiği olay hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılık talimatıyla fail yakalanarak gözaltına alındı. Hukuk gereğini yapacak, failin yaptığı yanına kar kalmayacak."
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