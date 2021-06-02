AKP'li Kenan Sofuoğlu, "Erdoğan'ı kırmak istemediği için" milletvekili olduğunu söyledi: Bir daha asla aday olmayacağım

02 Haziran 2021 Çarşamba, 15:31

AKP Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalındaki Dur Bi Dinle isimli programına konuk oldu.





Programda AKP'den milletvekili olma sürecini anlatan Sofuoğlu, "aslında milletvekili olmak istemediğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ricası üzerine vekilliğe aday olmayı kabul ettiğini "söyledi. Sofuoğlu, "Bir daha asla aday olmayacağım" diye konuştu.

"Paraşütle bir dünyanın içine girmiştim ve bu dünyanın bana uygun olmadığını ikinci gün anladım" diyen Sofuoğlu, kararından vazgeçmek istediğini Erdoğan'a söyleme kararı aldığını açıkladı. Sofuoğlu, adaylık sürecindeyken kararı eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile "Ben bu işi yapamayacağım ağabey. İzin isteyeceğim. Ne dersin bu duruma?" diyerek paylaştığında "Eğer onu üzmek istiyorsan böyle bir süreçte git söyle" cevabını aldığını belirterek "Şimdi ben bunu nasıl söyleyebilirim o saatten sonra. Söyleyemedim. Ok yaydan çıktı, seçim oldu ve ben milletvekili oldum. Bir şekilde idare edeceğim dedim" diye konuştu.

Sofuoğlu, programın devamında bir daha aday olmayacağını belirterek, “Kesinlikle bir daha aday olmayacağım. Seçim çalışmaları başladığında Sayın Cumhurbaşkanıma gideceğim 'Ben milletvekilliğini beceremedim, bana göre değil' diyeceğim ve müsaade isteyeceğim. Önümde güzel hayallerim ve projelerim var. Onları hayata geçireceğim” diye konuştu.

Sofuğlu’nun açıklamalarından ilgili bölümler şöyle:

"İLK HAFTADAN MAAŞ BİTİYOR"

"-Üç ayda bir maaş alıyorum. Hepsi makbuzlu. İlk haftadan maaş bitiyor. Ona yardım. Buna yardım. Onun kira ödemesi, bunun kira ödemesi vs. derken maaş yetmiyor bile. Çünkü yardım için söz verdiğim insanlar var.

-Vekilliğin bana faydası değil, aksine maddi zararı var. Meclis'e gidip gelirken aracımla 100 bin km. yapıyorum. Bu kadar eleştiriyi hak ediyor muyum? Benim için 'Meclis’e gelmiyor, gitmiyor' diyen CHPli Özgür Özel'i Allah'a havale ediyorum. Özel, konuşmaları, meclis içindeki hareketleri ile bazen takdir ettiğim çıkışları olan biriydi. Bir gün yanına gittim, "abi ben seni severim" dedim. "Biz de seni seviyoruz" dedi bana. Çıkmış arkamdan öyle hitaplarda bulundu ki... O gün çocuğum hastaydı. Kendisine bir şey söyleyemedim.

'EMİR ERLERİM' PAYLAŞIMI

-'Emir erlerim' mevzusuna da girmek isterim. İnsanlar hata yapar. Ben hayatım boyunca bir büyüğümün yanında ayak ayak üzerine atmış bir insan değilim. O gün yanlış hatırlamıyorsam bütçe çalışmaları olması lazım. O dönem sürekli meclisteyiz. Bunalmışım zaten oralarda fazla durunca bunalıyorum. Geldim odamda ayağımı uzattım. Kimse yok tek başımayım kahve içiyorum ve orada bizim benim danışmanım aynı zamanda da akrabam Semih var. Ben Semihi hiçbir zaman da bırakmadım o zaman öyle bir video izliyor.

-Ben resim çekip kendi kendi kendime resim çekiyorum. Semih ben de resme gireceğim öteki Levent abi ben de gireceğim dedi. Semih Emirlerim yaz dedi. Bir şaka olacağını düşündüm o anki aklınla ya insan hata yapar ya işte attım o arada bana bir telefon geldi ama bu konuyla alakalı değil. 5 dakika geçti aradan telefonu kapattığımda arayan arayana Kenan sen ne paylaşımı yaptın. Diyorlar. Hemen Instagram'a tekrar girdim girdim de ben ne yaptığımı anladım ve hemen sildim.

"MİLLETVEKİLİ OLDUĞUMU UNUTMUŞUM"

-Tabi siyasetin içinde olduğumuzu unutmuştum. Siyasetçi olduğumu bir milletvekili olduğumu unutmuşum. Hiç aklımın ucundan geçmiyor onu paylaşırken. Sildim ama iş işten geçmiş. Alan almış, paylaşan paylaşmış. Her zaman söylüyorum her yerde de söyledim burada insanlar hatalar yapabilir onu benim yaptığım hatalardan biri. Belki bir sebebi vardır belki yapmam gerekiyordu Allah'ım bir takdiri yani çok üzüldüm. O dönemde o dönemde açık söyleyeyim bir fırsattır bu işi bırakmak için. Milletvekilliğinden kurtulmak için süper bir fırsat. Cumhurbaşkanımız ile konuşmadım bu konuyu. Grup başkanımız Naci Bostancı'ya gittim. 'Bir açıklama yapalım' dedi. 'Tamam abi siz ne diyorsanız yapayım ben' dedim. Ben bir hata yaptım siyaseti bilen biri de değilim.

-Danışmanım Semih, 'Emir erlerim' notu ile yaptığım bir paylaşım yüzünden tepki gördü, eleştirildi. Eleştiriler sonrası Semih istifa etmeye kalktı. Semih'e "sen istifa edersen, ben de istifa ederim" dedim... Cumhurbaşkanı Sakarya'da 3. sırada kimi aday gösterseydi o kişi milletvekili olacaktı. Bir koltuk da benim yüzünden zarar olmasın istedim. O koltuğu bırakıp gitmek ihanet olurdu. O yüzden ben de danışmanımla birlikte istifa etmedim."

BIRAKMA KARARI: "İNSANLAR MUTLU OLACAKSA BURADAN DUYSUNLAR..."

-Seçimlere zaten şurada 2 yıl kaldı. Seçim çalışmalarına bir yıl kaldı. Seçim çalışmaları yaklaştığında Cumhurbaşkanımıza gideceğim ve 'efendim' diyeceğim. 'Lütfen bana müsaade edin ben bu işi beceremiyorum beceremedim' diyeceğim. İnsanlar bunu duymakla mutlu olacaksa eğer eğer buradan da duysunlar. Ben milletvekilliğini beceremedim, beceremiyorum. Ben şimdi sevdiğim kişilerle uğraşacağım. Sporcu yetiştireceğim İnşallah. Türkiye'ye çok faydalı işler yapmaya devam edeceğim. Yaptım demiyorum yapmaya devam edeceğim. Çünkü geçmişi konuşmaya gerek yok. Ben önüme bakıyorum. İnşallah güzel hayallerim var. Güzel planlarım var İnşallah çok güzel şeyler yapmak gibi alt yapı çalışmalarım da var yapacağım."