AKP'li Külünk'ten TÜSİAD'a sert tepki
Eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) sert tepki gösterdi. Külünk, "İstanbul Sözleşmesi Batı’nın insan ve kainatın doğasına karşı açtığı savaşta insanı cinsiyetsizleştirmek aşamasının aklıdır. Geçmişte iktidar belirleyip toplumu dizayn etmek isteyen odakların, bu tür uluslararası lobilerin dayatmalarını sahiplenmeleri şaşırdığımız bir şey değil” dedi.
Eski AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) sert tepki gösterdi.
Türkiye, İstanbul Sözleşmesi’nden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla ayrıldı. Karara çok sayıda tepki gelirken TÜSİAD da sosyal medya hesabından “İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi kadına yönelik her türlü şiddeti besleyen çarpık zihniyeti cesaretlendirir” açıklamasında bulundu.
AKP’li Metin Külünk, TÜSİAD’ın paylaşımını alıntılayarak sert tepki gösterdi. Külünk, "İstanbul Sözleşmesi Batı’nın insan ve kainatın doğasına karşı açtığı savaşta insanı cinsiyetsizleştirmek aşamasının aklıdır. Geçmişte iktidar belirleyip toplumu dizayn etmek isteyen odakların, bu tür uluslararası lobilerin dayatmalarını sahiplenmeleri şaşırdığımız bir şey değil” dedi.
Külünk devamında şu ifadeleri kullandı:
Kadını koruma adı altında sunulan ama gerçekte insanları, toplumları ve bireyleri cinsiyetsizleştirme yada cinsiyet tanımlama özgürlüğü vaadi adı altında dayatılan İstanbul Sözleşmesinin biyolojik gerçekleri çarpıtacak girişimlerine insan doğası, toplumsal yapımız, aile geleneğimiz ve inancımız gereği kabullenemeyiz."
İstanbul Sözleşmesi Batı’nın insan ve kainatın doğasına karşı açtığı savaşta insanı cinsiyetsizleştirmek aşamasının aklıdır.— Metin KÜLÜNK (@mkulunk) March 21, 2021
Geçmişte iktidar belirleyip toplumu dizayn etmek isteyen odakların, bu tür uluslararası lobilerin dayatmalarını sahiplenmeleri şaşırdığımız bir şey değil https://t.co/pHR6r8UJIa
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