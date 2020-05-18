AKP'li Mahir Ünal'dan "Milli hesapların' tacizlerine ilişkin yeni açıklama

18 Mayıs 2020 Pazartesi, 16:29

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, sosyal medya etik kuralları adı altında yayımladıkları 12 maddeyle farkındalık çalışması yapmayı amaçladıklarını belirterek "Bu farkındalık çalışması bir kez daha kadim bir ahlaki sorunu gün yüzüne çıkardı. Bu ahlaki sorun, hiçbir konuda öz eleştiri yapmamak, kendisi ile asla yüzleşmemek ve bir farkındalık çalışması üzerinden bile düşmanı olarak gördüğü gruba nefret kusmak sorunudur." ifadelerini kullandı.

Ünal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 salgını sürecinde herkes evlere kapanmışken sosyal medyanın daha çok kullanılmaya başlandığını belirtti.

Bu konuda yaptıkları çalışmayı anımsatan Ünal, şunları kaydetti:

"Sosyal medya etik kuralları adı altında 12 madde yayımladık, amaç bir sosyal medya farkındalık çalışması yapmaktı. Her birimiz sosyal medya kullanıcıları olarak bir duralım, düşünelim istedik. Hangi görüşten, düşünceden olursak olalım sosyal medyada davranışlarımıza bir ayna tutalım istedik. Bu kurallara uyacağını taahhüt edenlere hesaplarına yeşil ikon koymalarını söyledik. Bu farkındalık çalışması bir kez daha kadim bir ahlaki sorunu gün yüzüne çıkardı. Bu ahlaki sorun, hiçbir konuda öz eleştiri yapmamak, kendisi ile asla yüzleşmemek ve bir farkındalık çalışması üzerinden bile düşmanı olarak gördüğü gruba nefret kusmak sorunudur."

Etik olmayan veya suç içeren davranışların iki şekilde yaptırım göreceğine işaret eden Ünal, ahlaki sorunun "kınama ve ayıplama", suçun ise "hukuki" yaptırımla karşılaşacağını, suçun kişisel olduğunu vurguladı.

Ünal, ahlaksızlığın, kişisel olan üzerinden o gruba ait olduğunu düşündüğü herkese saldırmak olduğunu belirterek "Bu etik kurallara uymayı taahhüt etmek yerine düşmanlık eden bu zihin yapısına şunu söyleyebilirim, sizin ruhunuzu kaybetmenize neden olmuş nefret ve ön yargı dili zaten sadece sosyal medya değil herhangi bir konudaki 'etik kuralları' anlamanızı imkansız kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsminin geçtiği bir köşe yazısını eleştiren Ünal, "Biz kimsenin özel hayatını merak etmiyoruz bay yazar, yaptığı işle ilgileniyoruz. Biz bir olumsuzlukla karşılaştığımızda hatalı olanın o birey olduğunu düşünüyor ve tepkimizi belirliyoruz. O birey üzerinden bir grubu nefretimizin hedefi haline getirmiyoruz." ifadelerini kullandı.

KADINLARA YÖNELİK ÇİRKİN TACİZ MESAJLARI ATILDI

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 12 maddelik sosyal medya etik kurallarını açıkladıktan sonra ‘Etik kurallara uyacağım” ve “milli hesap” anlamına gelen işaretleri kullanmaya başladığını duyurmuştu.

Bunun üzerine birçok sosyal medya hesabı o işaretleri profiline eklemeye başladı.

Ancak bazı hesapların profilinde ‘etik kurallara uyacağım’ anlamına gelen işaretlerin yer almasına rağmen kullandığı dil dikkat çekti. Bazı hesapların bu işareti kullanarak taciz ve hakaret mesajları paylaştığı görüldü.

CHP İl Başkanı Kaftancıoğlu, ekran görüntülerini paylaştığı tweet’leri alıntılayarak Mahir Ünal’a hitaben “Yardımcı olayım, etik kurallara sonuna kadar uyan hesaplarınızı takip etmeyi gözden kaçırdıysanız eğer. Haksızlık olmasın arkadaşlara. Unutmadan; etik kurallara uymak, işaret koymakla değil, etik ilkelere inanmakla oluyor. Hatırlatmayı görev sayarım” ifadelerini kullandı.

Gazeteci Nevşin Mengü de cinsiyetçi ifadelere sosyal medya hesabından tepki göstermişti. Mengü, “Bu insan müsveddelerinin karşı cinsle başka türlü temas kurma şansları zaten yok. Rızasıyla bu adamlarla konuşmak bile isteyen kadın olmayacağı çok açık” ifadelerini kullanmıştı.