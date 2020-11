AKP'li Mamak Belediyesi'nin pankartına Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sert yanıt

26 Kasım 2020 Perşembe, 21:41

Ankara Büyükşehir Belediyesi, asfalt çalışmalarıyla ilgili AKP'li Mamak Belediyesi'nin 'siyasi çıkar' amaçlı pankartlar astığını duyurdu. Büyükşehir'in açıklamasında AKP'li belediyeye tepki gösterildi.

AKP'li Mamak Belediyesi'nin astığı pankart ise şu:

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, asfalt dökümüyle ilgili pankartların asıldığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bundan siyasi çıkar elde etmeye çalışan ve ilçesine henüz tek çivi dahi çakmayan Mamak Belediye Başkanı, bırakın kazılan yerleri kendi sorumluluğunda olan sokaklara milletin parasıyla pankartlar asarak aleni olarak yalan söylemlerde bulunmakta, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin asfalt dökmediği algısını yaymaya çalışmaktadır. Pankart asılan Hakan Sokak, Haldun Sokak ve Bakış Sokak Mamak Belediyesi’nin sorumluluk alanıdır. Mamak için henüz tek bir icraatını göremediğimiz, vatandaşın kendisine ve CİMER'e yazı yazıp “sahip çıkın” demesine rağmen Ali Kuşçu Bilim Merkezi'ne bile sahip çıkamayan, kıraathane diye konteyner koyup bunu milletin parasıyla billboardlara yazdıracak vizyona sahip olan Mamak Belediye Başkanı'nın, kendi beceriksizliğini ve iş bilmezliğini üzerimize atması trajikomik bir durumdur."

DİNOZOR HEYKELİ GÖNDERMESİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yıllarca ihmal edilen altyapı ve üstyapı çalışmaları nedeniyle sellerin yaşandığını hatırlatarak, şu ifadeler kullanıldı:

"Siyasi ihtiraslarla yapılan o pankartlara ödenen her bir kuruşta garip gurebanın hakkı, milletin rızkı boşa harcanmaktadır. Devlet duruşuna yakışmayan, kamu kurumu yöneticisi olgunluğundan uzak ve millet iradesiyle silinip atılan 25 yıllık eski örneklerin izinde gitmeye hevesli bu anlayış, yine milletimizin vicdanına ve tarihin kirli sayfalarına hapsolacaktır. Mamak'ta yıllarca her yağışta sel oluyor, ilçe belediyesi sokak ve caddelerde adeta damacanayla su boşaltır hale geliyordu. Ankara Büyükşehir Belediyesinin yeni yönetimi, eski dönemin 25 yıl dinozor heykellerine, kapılara, kedilere ve ucube kent figürlerine yatırım yapmasından dolayı ihmal ettiği altyapı sorununu çözmek için harekete geçmiş, yağmur suyu ve kanal suyu hatlarını ayırma çalışmalarına başlamıştır. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, yıllarca ihmal edilen altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam edecek, Mamaklı hemşehrilerimizin her zaman yanında olacağız."