AKP'li meclis üyesinden CHP'li üyeye silahlı saldırı

25 Mayıs 2020 Pazartesi, 23:29

Sonay Ergül dün gece yayladaki evinden özel aracıyla Kargı’ya giderken önünü kesen AKP Belediye Meclis Üyesi İbrahim Eken ve AKP Belediye Meclis Üyesi Abdulaziz Akgül’ün oğlu İbrahim Akgül tarafından aracına ateş açıldı. "Canımı zor kurtardım" diyen Ergül, “Olayda kullanıldığı tahmin edilen bir tabanca İbrahim Eken’in aracında bulundu" dedi.

İbrahim Eken

'TAŞ YAĞMURUNA TUTULDU'

Olay yerinden kaçmasına rağmen şahısların kestirme yoldan tekrar önüne geçtiklerini ve bu defa İbrahim Eken, İbrahim Akgül ve sonradan gelen kişiler tarafından aracının taş yağmuruna tutulduğunu söyleyen Sonay Ergül “Kaçarak canımı zor kurtardım” dedi.

SERBEST BIRAKILDILAR

Ergül, daha sonra jandarmaya haber verdiğini ifade ederek, “Jandarmanın incelemesi sonucunda olayda kullanıldığı tahmin edilen bir adet tabanca İbrahim Eken’in aracında, olayın meydana geldiği bölgede ise yüz adet tabanca ve tüfek boş kovanı bulundu. Şikayetçi olduğum kişiler ifadeleri alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldılar” dedi.

Ergül, söz konusu olayın belediye meclisinde geçen bir tartışmanın ardından yaşandığını ileri sürdü.