AKP’li meclis üyesine istismar suçlaması
Kırıkkale’nin Delice ilçesinde 28 yaşındaki akli dengesi yerinde olmayan E.G’ye cinsel istismarda bulundukları iddia edilen Delice Belediyesi’nin AK Partili Meclis üyesi H.A.E. (62) ile belediyede işçi olarak çalışan A.Ö. (32) gözaltına alındı. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan iki şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kırıkkale’nin Delice ilçesinde yaşayan, akli dengesi yerine olmayan E.G., iki kişi tarafından farklı zamanlarda cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikâyetçi oldu. E.G., psikolog eşliğinde verdiği ifadesinde, “silahla tehdit edilerek götürüldüğü kırsal alanda, farklı zamanlarda Delice Belediyesi’nin AK Partili Meclis üyesi H.A.E. ve belediye işçisi A.Ö. tarafından istismar edildiğini” anlattı. Mağdurun ifadesine eşlik eden psikolog, “E.G.’nin anlattıklarının hayal ürünü olmadığı” yönünde görüş bildirdi. Bunun üzerine soruşturma başlatan Delice Cumhuriyet Başsavcılığı, süphelilerin ifadelerini aldı.
SERBEST KALDILAR
Savcılık, şüphelileri “nitelikli cinsel saldırı” suçundan mahkemeye sevk etti. Delice Sulh Ceza Mahkemesi, “kuvvetli suç şüphesinin varlığı”, “çelişkili şüpheli beyanları” ve “delillerin toplanmamış” olması gerekçeleriyle şüphelilerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına hükmetti. Mahkeme, soruşturma tamamlanıp kamu davası açılana dek şüphelilere yurtdışı çıkış yasağı getirdi.
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