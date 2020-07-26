AKP'li Mehmet Metiner'den 'hilafet' çağrısına 'sabotaj' iddiası
Yandaş Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yaptı. 'Hilafet' çağrısının ardından AKP'li Mehmet Metiner, çağrının 'Erdoğan'a yönelik siyasi sabotaj' olduğunu iddia etti.
Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yaptı. Derginin kapağında, “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın” sözlerine yer verildi.
Twitter üzerinden paylaşım yapan AKP'li Mehmet Metiner, şu ifadeleri kullandı:
"Ayasofya’nın açılışından sonra bizim mahalleden birilerinin hilafeti bu şekilde gündemleştirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasetine yönelik bir siyasi sabotaj demek. Hilafet; dinsel değil tarihseldir. Demokratik Cumhuriyet tercihinden şaşmamak lazım. Sonuç hüsran olur''
Video Haberler
- Mansur Yavaş'ın 'afiyet ver' kampanyasına rekor destek
- Kadınların İstanbul Sözleşmesi etkinliğine müdahale
- İmamoğlu'ndan çağrı: İtiraz etmeye davet ediyorum
- Asılı halde gören yurttaşlar hemen ekiplere haber verdi
- Vahşetin görüntüleri ortaya çıktı
- Melek Mosso, Cumartesi Anneleri için söyledi
- Yavru boz ayı kaçtı, köpek kovaladı
- Koronavirüse rağmen yat partisi kamerada
- Bu adam ve bu adam gibiler benim bir şeyim olamaz
- Genç kadına ‘sahibin nerede’ deyip yüzüne tükürdü!