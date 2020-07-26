AKP'li Mehmet Metiner'den 'hilafet' çağrısına 'sabotaj' iddiası

26 Temmuz 2020 Pazar, 23:49

Mustafa Albayrak’ın imtiyaz sahibi olduğu ve genel yayın yönetmenliğini Kemal Özer’in üstlendiği Gerçek Hayat adlı dergi 27 Temmuz tarihli sayısında 'hilafet' çağrısı yaptı. Derginin kapağında, “Şimdi değilse ne zaman, sen değilsen kim? Hilafet için toparlanın” sözlerine yer verildi.

Twitter üzerinden paylaşım yapan AKP'li Mehmet Metiner, şu ifadeleri kullandı:

"Ayasofya’nın açılışından sonra bizim mahalleden birilerinin hilafeti bu şekilde gündemleştirmesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasetine yönelik bir siyasi sabotaj demek. Hilafet; dinsel değil tarihseldir. Demokratik Cumhuriyet tercihinden şaşmamak lazım. Sonuç hüsran olur''