AKP’li Mehmet Metiner’den Kemal Kılıçdaroğlu’na tebrik
Eski AKP Milletvekili ve Star Gazetesi yazarı Mehmet Metiner, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yaşamını yitiren Sabah Gazetesi Ahmet Kekeç'in cenazesine çelenk göndermesi nedeniyle tebrik etti.
AKP Mehmet Metiner, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ahmet Kekeç'in cenazesine çelenk gönderdiğini ifade ederek tebrik etti.
Ahmet Kekeç'in, Kılıçdaroğlu hakkında "zehir zemberek" yazılar yazmasına rağmen CHP Genel Başkanı'nın bu olgunluğu gösterdiğini ifade eden AKP'li Metiner, "Gösterdiği bu olgunluk dolayısıyla tebrik ediyorum" dedi.
AKP'li yazar Mehmet Metiner'in konuya ilişkin sözleri şöyle:
"Az önce Salih Tuna kardeşimin Sabah’taki yazısından öğrendim: Kemal Kılıçdaroğlu Ahmet Kekeç üstadımızın cenazesine çelenk göndermiş! 0 Ahmet Kekeç ki Kemal Bey için zehir zemberek yazılar yazdı. Kılıçdaroğlu’nu gösterdiği bu olgunluk dolayısıyla tebrik ediyorum. Bravo!"
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