AKP'li Metiner, Arınç'ı hedef aldı: Cumhur İttifakı'na sabotaj!

Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın katıldığı canlı yayında, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest bırakılmalı." sözlerini eleştiren yazar ve siyasetçi Mehmet Metiner, "Cumhur ittifakına sabotaj" diyerek Arınç'a tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
20 Kasım 2020 Cuma, 07:35
AKP'li Metiner, Arınç'ı hedef aldı: Cumhur İttifakı'na sabotaj!
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AKP'li eski vekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.


Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, "Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." diyerek Demirtaş'ın tahliyesini istedi. Bunun yanında Arınç, halen tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir." dedi.

Yazar ve siyasetçi Mehmet Metiner Twitter hesabından yaptığı açıklamada Arınç'a tepki gösterip, Cumhur ittifakına sabotaj düzenlendiğini söyledi.

Metiner'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:


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