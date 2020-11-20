AKP'li Metiner, Arınç'ı hedef aldı: Cumhur İttifakı'na sabotaj!
Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç'ın katıldığı canlı yayında, "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala serbest bırakılmalı." sözlerini eleştiren yazar ve siyasetçi Mehmet Metiner, "Cumhur ittifakına sabotaj" diyerek Arınç'a tepki gösterdi.
AKP'li eski vekili Mehmet Metiner, Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın tutukluluğu ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.
Katıldığı canlı yayında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Bülent Arınç, "Bu ülkenin mazlumlarından biri de Kürtlerdir. Kürt kardeşlerimizdir. Çözüm sürecinde bazılarının tahliyesi sağlanmıştı. Bunun da olabilir. Yargıçlar mahkemeler özgürlükçü düşünsünler." diyerek Demirtaş'ın tahliyesini istedi. Bunun yanında Arınç, halen tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da tahliye edilmesi gerektiğini söyledi. Arınç, "Osman Kavala'nın hala tutuklu kalmasına hayret ediyorum, tahliye edilmeli. Demirtaş'ın da tahliyesi olabilir." dedi.
Yazar ve siyasetçi Mehmet Metiner Twitter hesabından yaptığı açıklamada Arınç'a tepki gösterip, Cumhur ittifakına sabotaj düzenlendiğini söyledi.
Metiner'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar şöyle:
Cumhurbaşkanımızın “yeni dönem” vurgusu yaptığı bu günlerde Arınç’ın çıkıp bugüne kadar Reis’in ve Ak Parti’nin dediklerinin tam tersini söyleyebiliyor olması, yeni döneme rota çizme cüretinin ötesinde bir anlama sahiptir.— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 19, 2020
Bu açıklamalarla çizilen rotanın asıl sahibi bellidir.
Arınç’ın dediklerinin tıpkısının aynısını kimin ve hangi odakların dillendirdiğine bakınız, çizilmek istenen rotanın asıl sahibini görürsünüz.— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 19, 2020
Sahi Kemal Kılıçdaroğlu’na niye kızıyorsunuz ki bu durumda?
Veya Gül-Babacan ve Davutoğlu’na?
Biden iyi.— Mehmet Metiner (@MetinerBasin) November 19, 2020
Demirtaş cici.
Kitabını herkes okumalı güzellemesi.
Kavala haksız yere içerde.
Demirtaş da Kavala da bırakılmalı acilen.
KHK facia.
KHK’dan ihraç edilenler göreve.
Bütün bunları kim mi söylüyor?
Devlet katından birisi.
Cumhur ittifakına sabotaj!
Yazık!
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