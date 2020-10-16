AKP Milletvekili Markar Esayan yaşamını yitirdi

AKP İstanbul Milletvekili Markar Esayan yaşamını yitirdi.

cumhuriyet.com.tr
16 Ekim 2020 Cuma, 19:05
AKP Milletvekili Markar Esayan yaşamını yitirdi
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Cumhurbaşkanlığı Sözcü İbrahim Kalın,“Sevgili Markar Esayan’ı kaybettik. Başımız sağolsun. Bu ülkenin yetiştirdiği güzel insanlardan biriydi. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum” açıklamasını yaptı.

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