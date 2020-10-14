AKP'li milletvekilleri, Erdoğan'ın talimatını dinlemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AKP’li milletvekillerine “Her birinizden aktif katılım bekliyorum” sözlerine rağmen milletvekilleri çalışmalara katılmayınca Genel Kurulu yeterli çoğunluk sağlanamadığı için 15.44’te kapandı.

ANKA
14 Ekim 2020 Çarşamba, 16:53
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin grup toplantısında, “Yeni dönemde, önemli işler bekliyor. Milletimizin beklentilerine cevap verecek kanunların hazırlıklarını takip ediyoruz. Komisyonlardan Genel Kurula kadar her birinizden aktif katkı bekliyorum. Vaktimizin ve enerjimizin kahir ekseriyetini burada kullanmalıyız” demişti.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar’ın yönettiği birleşim, 14.00’te başladı. Ancak Erdoğan’ın bu uyarısına rağmen, AKP milletvekilleri, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılmadı. Birleşim, gündem dışı konuşmaların ardından yeterli çoğunluk sağlanamayınca 15.44’te kapandı.

Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’nin görüşmeleri öne çekilmişti. Dün, teklif görüşmelerinde usul tartışmaları yaşanmış ve tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştı. AKP kulislerinde, teklifin bu hafta bitirilmesi gündemdeydi.


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