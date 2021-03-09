AKP'li Nergis'den kadın cinayetleri değerlendirmesi: "Erkek ölümleri 12 kat fazla"

09 Mart 2021 Salı, 11:11

AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, katıldığı televizyon programında diğer ülkelere göre kadına yönelik şiddet ve cinayetlerin Türkiye’de daha az olduğunu ileri sürdü. Nergis, ayrıca medyanın 'yanlış algı' oluşturturduğunu iddia ederek, "Bakın öldürülen erkek sayısı bu sayının 12 katı" dedi.

Sunucunun, “2020 yılında 300 kadın öldürüldü” cümlesine yanıt veren AKP'li Nergis, medyanın yanlış bir algı yarattığını iddia ederek, “Ama bakın öldürülen erkek sayısı bu sayının 12 katı. Biz sadece kadınları ifade ediyoruz. Medya bu işin alıcısı olduğu için çok kullanıyor. Bu da yanlış bir algı yaratıyor, sanki Türkiye’de çok fazla kadın öldürülüyor” şeklinde konuştu.

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