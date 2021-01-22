AKP'li Orhan Miroğlu: Biden, ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş
AKP MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, ABD'nin yeni başkanı John Biden'la ilgili "ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geldiği ve aslen Bıruki aşiretinden olduğu" iddiasını ortaya attı.
ABD Başkanlığı görevini devralan John Biden'la ilgili AKP'den hayli ilginç bir iddia geldi.
AKP MKYK Üyesi ve önceki dönem milletvekili Orhan Miroğlu, Biden'in Kürt kökenli olduğuna ilişkin bir iddiayı sosyal medya hesabından ortaya attı.
Twitter hesabından "Geçenlerde konuştuğum bir Kürt dostum söyledi, ciddi olduğuna inanmak zor olsa da, amacın ne olduğunu tahmin etmek zor değil" diyen Miroğlu, "Birileri diyormuş ki, Biden’ın gerçek ismi Cımoyê Bahattîn Ağa imiş! Erivan’dan ABD’ye göç etmiş bir Kürt aileden geliyormuş ve aslen Bıruki aşiretindenmiş!" diye yazdı.
Miroğlu'nun paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Alevi köylerine kırmızı işaret
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- MHP'li başkandan Türkeş'e yanıt
- Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay'ı hedef aldı
- Bakanlıktan mobil ekmek büfelerine yasak
- İstanbul'a yine kar geliyor
Video Haberler
- Görüntüler sosyal medyada büyük yankı buldu!
- 15 kişilik minibüsten 34 kişi çıktı
- TRT'ye bizden bir alkış!” diyerek protesto ettiler
- Yurttaşın 'Cumhurbaşkanlığı' sözlerine yanıt verdi
- Üşümesin diye üzerine battaniye serilmişti, ölü bulundu
- Ankara'da pitbull dehşeti
- Buzlu yolda babanın kucağındaki kızını kurtardığı anlar
- Japonya’dan gözlenen göktaşı ateş topuna döndü
- Sürücü kurslarında yeni dönem kafa karıştırdı
- A Haber'de dikkat çeken anlar! O görüntüler yayınlandı
En Çok Okunan Haberler
- AKP'den Süleyman Soylu'ya bir tepki daha
- Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş kararı
- Alevi köylerine kırmızı işaret
- Akşener'den ‘HDP ile ittifak’ iddiasına ilişkin açıklama
- MHP'li başkandan Türkeş'e yanıt
- Çakıcı’nın Davutoğlu’na sözleri ‘eleştiri’ sayıldı!
- Mobil büfelerin yasaklanmasına İBB'den ilk açıklama
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'li Altay'ı hedef aldı
- Bakanlıktan mobil ekmek büfelerine yasak
- İstanbul'a yine kar geliyor