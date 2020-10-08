AKP'li Özhaseki isim vermeden CHP’li belediyeleri hedef aldı: Vatandaştan para toplamaya çalıştılar

08 Ekim 2020 Perşembe, 17:15

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, partisinin Samsun İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Özhaseki, koronavirüs salgını döneminde partisinin belediyelerinin çalışmalarını överken, isim vermeden yardım kampanyaları engellenen CHP’li belediyeleri hedef aldı.

Bazı belediyelerin salgın döneminde siyasi nemalanma peşine koştuğunu belirten Özhaseki şunları kaydetti:

“Belediyelerimiz, valiliklerimiz ve kaymakamlıklarımızla beraber hareket ediyorlar. Birincisi, bu çok önemli. devlet nihayetinde bir bütündür. Vatandaşına hizmet için vardır. Belediye başkanı arkadaşlarımız da bu işin bir parçası olarak müthiş şekilde hizmet ettiler. Evlerde ne ihtiyaç varsa götürdü. Çiftçi amcanın tarlasına yardım götüren bizim belediyelerimiz oldu.

Ama ne yazık ki üzülerek söylüyorum, bazı belediyeler ise bunu istismar edip, sanki devletin bir parçası değil de ayrı bir kurummuş gibi hareket ederek, oradan bir siyasi nemalanma peşinde koşarak çalışmaları baltaladılar. Yardım etme konusunda bile belediyelerin nasıl bağış alacağı çok net belli iken ve onlarca yıldır uygulanırken kampanyalar düzenleyerek belediyeler adına vatandaştan para toplamaya çalıştılar. Garip bir şey. Hayretler içinde izliyorum. Burada müthiş bir şekilde milletçe mücadele varken Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu iş sürdürülürken ayrı baş tutmanın ne alemi var?”