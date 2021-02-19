AKP'li Özhaseki'den HDP'ye: Lanet olsun oylarına, onların oylarının Allah belasını versin

19 Şubat 2021 Cuma, 17:01

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, memleketi Kayseri'de Melikgazi Belediyesinin Yıldırım Beyazıt mahallesinde yaptırdığı Sami İpek Caddesi'nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Özhaseki, "terörle mücadele" konusuna değinip CHP'yi hedef alırken "HDP'yi her fırsatta söylemeliyiz. Bir gün olsun Mecliste PKK'ya 'lanet olsun' diyemediler. 'Biz teröre karşıyız, iki taraf da silah bırakmalıdır' diyorlar. Biz bunları biliyoruz. Ana muhalefet de bunların sözcülüğünü yapmaya devam ediyor. Genel Başkanları beyanat veriyor, '13 askerimizin katili Cumhurbaşkanıdır.' Allah seni ıslah etsin. Ne olur bir gün PKK'yı kınasan. '3 tane oy alacağım' diye bu adamlara yaltakçılık yapmasan. Seçimlerde 4 tane oy alabilmek için olmadık kalıba giriyorsunuz. Lanet olsun oylarına. Onların oylarının Allah belasını versin. Bunları her fırsatta söylemeliyiz. Yoksa doğruları konuşmuş olmayız. Bu topraklarda fitne bitinceye kadar temizlik sürecek" diye konuştu.

HDP'DEN YANIT

Mehmet Özhaseki'nin bu sözleri üzerine HDP'den sert bir yanıt geldi. HDP Sözcüsü Ebru Günay, Özhaseki'ye yönelik sosyal medya hesabı üzerinden verdiği yanıtında "Sorumlusu olduğunuz ölümlerin daha acısı taze iken hesap vermek yerine bir halka, 6 milyon seçmene beddua okumak... Ne derseniz deyin herkes gerçeğin farkında, bela okuduğunuz halk sandıkta selânızı okuyacak, gideceksiniz. Ayrıca bir halka beddua okumak kimsenin haddi değildir!" ifadelerini kullandı.











