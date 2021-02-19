Muhalefete HDP zorlaması

19 Şubat 2021 Cuma

YENİ ANAYASA ÖNERİSİ VE GARA OPERASYONUNUN SİYASETE ETKİLERİ



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa önerisine MHP hariç siyaset hazırlıksız yakalandı. Tartışmanın odağı anayasanın ilk 4 maddesi. Bu konuda AKP önce savruldu, sonra Naci Bostancıoğlu’nun açıklamalarıyla MHP çizgisine yaklaştı.

Muhalefet ise dalgalı. Beklenmeyen çıkış DEVA Partisi lideri Ali Babacan’dan geldi. Babacan’ın daha sonra geri adım atmasına karşın, “Ortamı oluşursa tartışırız” yaklaşımı, anayasanın ilk 4 maddesi konusunda duyarlı seçmen kesimince not edildi. Ancak genel hatlarıyla muhalefet safları sıkı tuttu, yeni anayasa önerisine itibar etmedi.

Siyasette ortaya çıkan bu saflaşmanın kökeni, Dolmabahçe Mutabakatı’na kadar gidiyor. Erdoğan’ın, “O fotoğrafı doğru bulmuyorum” sözleriyle “Çözüm süreci” fiilen noktalanmıştı. Bu aşamadan sonra ana hatlarıyla haziran ve Kasım 2015 seçimleri, Güneydoğu’daki hendek çatışmaları, AKP’de Ahmet Davutoğlu’nun genel başkan ve başbakanlıktan indirilmesi, FETÖ’nün darbe girişimi gibi olaylar yaşandı. AKP ve MHP’de yaşanan kopmaları da bu süreçten ayrı düşünmek olası değil.

SÜRECİN SANCILARI

Yukarıda özetlenen süreç, Gara’ya yapılan operasyon boyutuyla güncel siyaseti etkisi altına almış durumda. Çünkü mağarada PKK tarafından şehit edilenlerin bir bölümü, çözüm sürecinin hemen ardından terör örgütü tarafından kaçırılmıştı. Yine “terör bağlantısı” gerekçesiyle HDP, bu parti aracılığıyla da muhalefet hedefte. İktidarın HDP’ye yönelik “ince işçiliği”, seçime yönelik mücadelenin belirleyici boyutunu oluşturacak. Bu bağlamda sorular çok. HDP kapatılır mı? Kapatılırsa zamanlaması ne olur? Hangi isimlere siyasi yasak getirilir? Yerine hazırlanan partiye İYİ Parti ve muhalefetteki diğer sağ partiler nasıl yaklaşır?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, çok bileşenli ittifakı ayakta, partisini ise bütün tutmaya çalışıyor. Mücadele bu noktaya odaklanmış durumda. Kimse AKP ve MHP’den yeni bir kopma beklemiyor, akıllarda böyle bir şey yok. Peki, bu iki partiden koparak oluşan partilerde yeni bir kopma yaşanır mı? Bu sorunun henüz net bir yanıtı yok. Ancak HDP üzerinden muhalefet partilerine yönelik zorlamalar yoğunlaşacak.

‘İYİ YALPALADI’

İYİ Parti lideri Meral Akşener sürekli alanda, halkla iç içe... Salgına karşın bu tutumundan vazgeçmiyor, sokağa mutlaka zaman ayırıyor. Ankara’ya çakılı siyaset yapmıyor. Bunun olumlu sonuçları siyasi liderliğine yansıyor. Ancak partinin içindeki sıkıntılar da eksik olmuyor. Ümit Özdağ ile ilgili yaşanan tartışmalara yenisi eklendi. Geçen Eylül ayında yapılan parti genel kurulunda, bir yönetim kadrosu oluşmuştu. Dışlandığını düşünen Aytun Çıray’ın açıklamaları, Koray Aydın’ın yanıtları arşivde duruyor. Çıray’ın aylar sonra Genel Başkan Başdanışmanı olması partide karşıt sesleri yükseltti. Siyaset kurgulanırken öngörüde bulunmak önemli... İyi Parti bu noktada yalpaladı.

EĞİTİMDE ALARM

Bu yıl üniversite ve Liselere Giriş Sınavı’na (LGS) girecek öğrenciler tarihsel talihsizlik yaşıyor. İnternet üzerinden yapılan derslere katılım düşük. Katılanlar da bilgisayar başında, bir yandan okul, diğer yandan hazırlık kursu derslerine yetişmeye çalışıyor, bunalıyor. Hafta sonu getirilen yasak nedeniyle hazırlık kursları kapalı... Ancak Ankara’da bizzat tanık olduk, bazı devlet okulları hafta sonu kurs yapıyor. Niye birine yasak, diğerine serbest? Eğitimde salgının etkilerini en az hasarla atlatmak hedef olması gerekirken karmaşa büyüyor.