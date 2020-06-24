AKP'li Özlem Zengin: AK Parti gelene kadar 'kadın' kelimesinin adı yoktu Türkiye’de
AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Meclis’te yaptığı konuşmada kadın cinayetlerini gündeme getiren vekile yanıt verdi.
Türkiye'de AKP'den önce kadının adının anılmadığını öne süren AKP'li Özlem Zengin, Meclis'te yaptığı konuşmada, "Ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız, biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz" iddiasında bulundu.
"Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz?" sözleriyle HDP'yi hedef alan Zengin, şu ifadeleri kullandı:
“Bu ülkede AK Parti gelene kadar kadın kelimesinin adı yoktu Türkiye’de. Partimizin daha evvel yaptığı kadın kongresinde ş unu söylemiştim. Eğer Türkçe’de kelimelerin dişisi, erili olsaydı bir kadın kelimesi olurdu. AK Parti’yi inşa eden kadınlardır. O yüzden ben, kadın, erkek arkadaşlarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız biz yaptığımız çalışmalarda kadınların hayatını kolaylaştırmak için gayret ediyoruz.
Sosyal güvenlikten, sağlık hizmetine aile politikalarımızda önce kadın vardır. Türkiye’de cinayetler gibi problemler var mıdır? Vardır… Bunu da çözmek için uğraşıyoruz Önümüzdeki günlerde bu konuda kanunların daha işler haline gelmesi için gayet sarf ediyoruz. Şu Meclis’te ortaklaşacağız bir konu varsa kadın meselesidir. Siz kadınları bizden daha çok mu tutuyorsunuz? HDP kadınları bizden daha fazla savunacak en son partidir.”
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