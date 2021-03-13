AKP'li Özlem Zengin, Ayasofya imamı Boynukalın'ın sözlerine yanıt verdi: "Herkes kendi işini yapmalı"

13 Mart 2021 Cumartesi, 09:44

Ayasofya’ya baş imam olarak atanan Mehmet Boynukalın, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Twitter hesabından tartışma yaratan açıklamalar yapmıştı.

Medyanın kadın cinayetlerindeki tutumunu hedef alan Boynukalın, “Kadının erkeğe düşman edilmeye çalışıldığını” savunmuştu.

Mehmet Boynukalın, şu paylaşımlarda bulundu:

“Cinayet cinayettir; cinsiyet değiştirmez; erkek, kadın, çocuk, büyük kimin başına gelirse gelsin ilkemiz: "Sizin için kısasta hayat vardır" ilahi düsturudur. Sürekli ‘kadın cinayetleri’ vurgusu, kadını erkeğe düşman etmeye çalışan bir sloganik medya propagandasıdır.

Ey insanlar! Şüphesiz, biz sizi bir erkek ve bir kadından yarattık ve tanışasınız diye sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerliniz ona karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz, Allah en iyi bilen ve her şeyden haberdar olandır (Hucurat suresi 13)”

AKP’DEN YANIT: HERKES KENDİ İŞİNİ YAPMALI

Boynukalın’ın tartışılan paylaşımlarına AKP’den yanıt geldi.

AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin, dün katıldığı programda konunun sorulması üzerine şu ifadeleri kullandı:

“Kadın - erken meselesine dair dini de referans yaparak, katı, sert açıklamalar yapmayı problemli görüyorum ve bize fayda vermiyor. Tam tersine incitiyor, kadınları da incitiyor, bu alanda çalışanların yükünü arttırıyor. Ve daha önemli bu açıklamalar siyasetin yükünü arttıyor. Siyaset çok ağır bir iş. O yüzden bence herkes kendi işini yapmalı diye düşünüyorum.”

BOYNUKALIN'DAN YENİ AÇIKLAMA

AKP’li Özlem Zengin’in açıklamalarının ardından Ayasofya İmamı Boynukalın yeni paylaşımlarda bulundu. Boynukalın, şunları kaydetti:

“1. Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamber efendimiz (s.a.s)'in sünnetinde kadınlara iyi davranmayla ilgili bir çok emir olduğu hepimizin malumudur. Bu emirlerin hepsinin başımızın üstünde yeri var. Yine Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberimizin sünnetinde bugün yaşanan cinayet ve şiddet gibi

2. sorunların çözümüne dair bir çok hüküm de bulunur. Ülkemizde bu alanda yaşanan sorunların kaynağı batıdan gelen ve bizim din, örf ve adetimize uymayan düzenlemelerdir. Sorunun kaynağı olan yerde çözüm aramak beyhude bir uğraştır. Müslümanlar çözümü Rablerinin dediğinde aramalı.”