AKP'li Özlem Zengin: Hedef gösteriliyorum

23 Şubat 2021 Salı, 15:19

Zengin'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şöyle:

"Ben arama mevzuatımızı gayet iyi biliyorum. Uşak'ta böyle bir arama yok demek nasıl bu aşamaya gelebilir. Görüyorum bazı mekanlarda yapılan konuşmaları, bize söylenen şeyleri, 'siyasal islamın karanlık yüzü', ne siyasal islamı biliyorlar, ne bizi biliyorlar. Hala bir öfke kusumu var. Türkiye değişti ama maalesef onlar değişemiyor kafaları değişemiyor. Sonuç olarak bugüne kadar benim bütün hayatım, benimle aynı fikirde olsun ya da olmasın kadınların haklarını savunarak geçti.

Bu konuyla ilgili olarak o iğrenç tweeti atan kişinin de bir avukat olması hazindir. Ben şikayetçi oldum. Bu konuyla ilgili olarak da zaten olması gerekenler yapılacaktır.

Benim Uşak'la alakalı söylediğim itirazlar üzerine, küresel anlamda ne kadar yanlış varsa bana yüklemeye çalışanlara şunu söylüyorum, lütfen terörün bir parçası olmayın. Bu olay FETÖ'nün çok iyi planladığı ve uygulayıcılarına teşekkür ettiği planlı bir saldırıdır. Bu saldırının hedefi benim, ben. Benim üzerimden saldırarak bunu yapmaya çalıştılar. Ben herkesi gerçekleri görmeye ve kadın konusunda da birleşmeye davet ediyorum. Ben Türkiye'de kadın meselesinde çok öncü işlere imza atmış birisiyim.

Ben genelleme yapmıyorum, münhasır bir hadiseden bahsediyorum. Toptan yoktur demiyorum. O ifade bana seslenen insanlara bir cevaptır. O kadının söyledikleri için o kadına verilmiş bir cevaptır. "İffet, namus" hayatımda söylemediğim kelimelerdir. Ahlak kelimesini kullanmak mıdır yani problem olan?

Söylediğim ifadeler Uşak içindir, bir terör örgütünün kampanyası içindir, bir kadın içindir ve hiç olmayan bir olay içindir. Ben niye hedefim? Ak Parti Grup Başkanvekiliyim ve bu iddiayı ortaya koyan kadınlar da başörtülü. Böyle bir çatışma yaratmak için beni hedef seçtikleri kanaatindeyim.