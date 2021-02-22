AKP'li Özlem Zengin: Türkiye'de kadınlar zor birleşiyor

22 Şubat 2021 Pazartesi, 17:28

Cezaevlerinde çıplak arama iddiaları tartışılmaya devam ederken, AKP’li Özlem Zengin’in “Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez” şeklindeki ifadeleri sert tepkiyle karşılanmıştı.

Öte yandan, sosyal medya üzerinden Mert Yaşar isimli bir kullancı Özlem Zengin'e yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunması da tepki çekti. Mert Yaşar hakkında soruşturma başlatılırken, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da "sosyal medyada yapılan paylaşım hakkında Özlem Zengin'e yapılan alçakça saldırıyı kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Özlem Zengin konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bugün bir tarafıyla çok üzgünüm, bir tarafıyla da insanlarımızın hassasiyetini görünce duygulanıyorum. Özellikle son dönemde de ben, AK Parti Grup Başkanvekili olarak, bir kadın olarak çok sistematik saldırıya uğruyorum. Bu, yaklaşık iki aydır devam ediyor. Bunu yapan kişinin bir avukat olması özellikle utanç vericidir. Bu manada İstanbul 1 Nolu Baro'ya çağrıda bulunmak istiyorum, kendisiyle ilgili muhakkak bir şey yapmalılar. Ben şikayetçi oldum ama benden evvel İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen harekete geçti ve soruşturma başlattı. İçişleri Bakanlığımız da konuyu çok yakinen takip ediyor. Böyle bir olay karşısında bütün kadınların birleşmesi gerek.

Tuhaf ama Türkiye'de böyle olaylar karşısında kadınlar daha zor birleşiyorlar. Gönül ister ki hangi siyasi partiden olursa olsun, bütün kadınlar bu mevzu karşısında birleşsinler. Ama Türkiye'de özellikle, kadın hareketi konusunda öncü olduğunu iddia edenler ki ben bunu reddediyorum; özellikle onların bu kadar bölücü, kadınlar üzerinden siyaset yapan tarzlarını Türkiye için çok verimsiz buluyorum."

'SOSYAL MEDYA ÜZERİNE DAHA ÇOK DÜŞÜNMELİ'

Muhalefet partilerinden kendisini arayanların olup olmadığına ilişkin Zengin, şunları kaydetti:

"Ben paylaşım görmedim. Daha önce benzer olaylarda, ismini vermeyelim ama neleri kastettiğimizi kamuoyu biliyor. Siyasi fikirlerimiz ne kadar farklı olursa olsun, özellikle kadınlara yönelik böylesine iğrenç, çirkin saldırılar karşısında ben de partideki pek çok kadın arkadaşım da biz 'Durun.' dedik. Biz kavgamızı kelimelerle yaparız. Böyle iğrenç şeyler söyleyerek, aşağılayarak, değersizleştirerek, asla buna müsaade edemeyiz. Bu manada şu ana kadar Meclis'te bulunan diğer siyasi partilerden bizzat arayanlar olmadı ama farklı siyasi partilerden benim kendi arkadaşlarım, dostlarım aradılar, destek verdiler, tweetlerini gördüm. Sosyal medya üzerine daha çok düşünmeli ve belki de biraz daha çalışmalıyız. Mevzuat açısından da çalışmamız lazım. Bunu görüyorum. Şu haliyle herkes her şeyi söylüyor ve yaptırım neredeyse yok gibi."